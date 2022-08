Manželský pár z amerického Phoenixu se koncem září 2016 vydal do Zambie. Bianca a Lawrence Rudolphovi byli vášnivými lovci a chtěli si rozšířit sbírku trofejí o leoparda. Na safari v Zambii si s sebou vezli pušku Remington ráže 375 a brokovnici Browning ráže 12 milimetrů.

Leoparda se jim nepodařilo ulovit, místo něj ale při dvoutýdenní cestě zabili jiná zvířata. Jejich dobrodružství však nemělo dobrého konce. Když se Bianca balila k návratu do Spojených států amerických, zastihla ji smrtelná rána z brokovnice v párem pronajaté lovecké chatě v národním parku Kafue.

Ačkoliv nejdřív vše nasvědčovalo tomu, že zbraň omylem vystřelila, když s ní žena manipulovala, nyní byl sedmašedesátiletý zubař Lawrence Rudolph obviněn americkými úřady z vraždy v cizině a spáchání podvodu v souvislosti se smrtí své o třicet let mladší manželky.

Podle CNN muž vinu nepřiznal. Rudolph vyšetřovatelům řekl, že slyšel výstřel, když byl v koupelně. Domníval se, že brokovnice náhodou vystřelila v době, kdy ji Bianca dávala do pouzdra. Podle jeho slov ženu našel krvácející na podlaze. Prokuratura však tvrdí, že svou manželku zastřelil kvůli penězům z pojistky, a také aby mohl být se svou dlouholetou milenkou.

Nehoda nebo ďábelský plán?

V soudních dokumentech vyšetřovatelé uvedli, že Rudolph se po střelbě rychle snažil zpopelnit tělo své ženy. Kremaci naplánoval již tři dny po úmrtí.

To však bylo podezřelé vedoucímu amerického konzulátu v zambijském hlavním městě Lusace. Úředník informoval FBI, že má špatný pocit z Rudolphem oznámené situace. Podle něj se vyvíjela příliš rychle. V důsledku toho se vedoucí konzulátu a dva další úředníci velvyslanectví vydali do pohřebního ústavu, kde bylo tělo ženy uloženo, aby pořídili fotografie a uchovali případné důkazy. Podle zvláštního agenta FBI Donalda Petersona byl Rudolph rozčílený, když to zjistil.

Podezřelý muž nejprve vedoucímu konzulátu řekl, že jeho žena možná spáchala sebevraždu. Vyšetřování zambijských orgánů činných v trestním řízení však rozhodlo, že šlo o náhodný výstřel ze zbraně. Podle soudních dokumentů zambijští vyšetřovatelé dospěli k závěru, že střelná zbraň byla nabitá z předchozí lovecké činnosti a nebyla dodržena běžná bezpečnostní opatření, což způsobilo její náhodný výstřel.

K podobnému závěru dospěli i vyšetřovatelé z pojišťoven a následně vyplatili pojistné plnění ve výši přes 4,8 milionu dolarů. „Zambijské úřady a pět pojistitelů určili, že Bianca Rudolphová zemřela nešťastnou náhodou. Svědci FBI sdělili, že doktor Rudolph nijak nezasahoval do vyšetřování. Žádný fyzický důkaz nepodporuje vládní teorii o vraždě,“ napsal dle zjištění CNN obhájce muže David Markus v lednovém prohlášení.

Federální vyšetřovatelé ale tvrdí, že Rudolph zinscenoval smrt své ženy jako součást plánu, jehož cílem bylo podvést pojišťovnu a umožnit mu žít bezstarostně s přítelkyní.

Do případu se federální úřady zapojily až poté, co se na ně obrátila kamarádka oběti a požádala o vyšetřování smrti, protože měla podezření na cizí zavinění. Podle ní měl muž již v minulosti mimomanželské vztahy. O tehdejší milence také věděla. Ta nebyla v soudních spisech jmenována, ale uvádí se v nich, že pracovala jako manažerka v Rudolphově zubní ordinaci nedaleko Pittsburghu.

Podle jednoho z bývalých zaměstnanců s doktorem chodila patnáct až dvacet let. Další bývalá zaměstnankyně sdělila FBI, že milenka dala Rudolphovi ultimátum jednoho roku, aby prodal svou zubní ordinaci a opustil ženu. Tři měsíce po smrti manželky se k němu přítelkyně nastěhovala. Navíc se společně snažili koupit dům za 3,5 milionu dolarů.

V soudních dokumentech také stojí, že na základě důkazů Biančina zranění vznikla výstřelem ze vzdálenosti nejméně dvou metrů. „Zvláštní agent FBI provedl testování, aby na základě porovnání s fotografiemi z místa úmrtí určil přibližnou polohu ústí brokovnice v měkkém pouzdře v okamžiku výstřelu, jakož i výsledné vzory výstřelů vzniklé při střelbě z brokovnice v různých vzdálenostech,“ citovala CNN uvedené výsledky vyšetřování v trestním oznámení.

Soudní lékař určil, že vzory odpovídající zranění pozorovanému na fotografiích těla byly vytvořeny výstřelem ze vzdálenosti dvou až tří a půl metru. „Je proto důvod se domnívat, že Bianca Rudolphová nebyla zabita náhodným výstřelem,“ napsal v žalobě.

Hrozí mu trest smrti

Federální úřady tedy věří, že Rudolph vraždu své manželky předem naplánoval, aby mohl falešně tvrdit, že smrt byla důsledkem nehody. Obhájce je však obvinil, že se opírají o vratké důkazy. Také dvě Rudolphovy děti jsou přesvědčeny, že jejich otec matku nezabil, a podepsaly místopřísežné prohlášení na jeho podporu.

Ve spise, který mužův právník podal v lednu, byl uveden seznam majetku. Zubař má milionové jmění, včetně ordinace poblíž Pittsburghu v hodnotě deseti milionů dolarů. Na základě toho obhajoba tvrdí, že Rudolph neměl žádný finanční motiv k zabití své ženy.

Bianca a Lawrence Rudolphovi se asi čtyři roky před její smrtí přestěhovali z Pensylvánie do Arizony. Rudolphova zubařská praxe zůstala u Pittsburghu, kam dojížděl ze svého domu ve Phoenixu tam a zpět.

Pokud bude Lawrence Rudolph usvědčen z vraždy, hrozí mu doživotní vězení nebo dokonce i trest smrti.