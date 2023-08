Zámožný zubař z Pensylvánie Lawrence Rudolph stráví zbytek života ve vězení za vraždu své manželky Biancy. Ženu zabil při lovecké výpravě na safari v Zambii, kde vše narafičil tak, aby to vypadalo jako nehoda. Z manželčiny životní pojistky získal skoro 5 milionů dolarů.

Zubař z Pensylvánie zabil svoji ženu při lovecké výpravě na safari v Zambii. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Lawrence Rudolph měl zdánlivě vše. Vedl zubní ordinaci v hodnotě 10 milionů dolarů. Měl dostatek pacientů, dvě již dospělé děti a ženu, se kterou sdílel i svůj nejvášnivější koníček, lov velké zvěře. Zubaři to ovšem nestačilo. Na lovecké výpravě v Zambii v roce 2016 si počkal na poslední den, kdy manželka balila věci, a střelil ji do srdce.

Brokovnici potom vrátil do pouzdra, aby se zdálo, že se zabila sama, a šel do sprchy. „Plánoval, aby vražda vypadala jako nehoda,” vyjádřili se v pondělí prokurátoři státu Colorado. Místo bohatého zbytku života ho ovšem čeká důchod za mřížemi, neboť jeho plán nevyšel.

Do vězení jde i milenka

Soudce William Martinez odsoudil 68letého Rudolpha na doživotí za vraždu a podvod. Za něj má zaplatit pokutu ve výši v přepočtu téměř 45 milionů korun. Navíc se musí vzdát majetku v hodnotě skoro 179 milionů korun.

Soudce neušetřil ani jeho 65letou milenku Lori Millironovou, kterou odsoudil na 17 let vězení za spoluúčast na vraždě a za maření činnosti velké poroty, uvedl deník The Independent.

S milenkou, pro kterou údajně Biancu zabil, se seznámil v práci. Zaměstnal ji jako dentální hygieničku. Z téměř pětimilionové pojistky mrtvé ženy podle obžaloby pořídil dva domy. Jeden u Millironové v Arizoně a jeden u sebe v Pensylvánii.

Kromě domů si také pořídil dvě luxusní auta. „Ta pomohla ilustrovat vyvrcholení celoživotního úsilí o nadvládu a kontrolu nad ostatními prostřednictvím bohatství a moci,” uvedli v pondělí žalobci.

Peníze ze smrti manželky si užíval pět let

Dostatek důkazů, že smrt ženy na safari nebyla nešťastná náhoda, sbírali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování 5 let. Jeden ze svědků v roce 2020 údajně zaslechl zubařovo přiznání při milenecké hádce. „Zabil jsem pro tebe svou zasranou manželku!” křičel údajně lékař v restauraci.

Zdroj: Youtube

U soudu se Rudolph hájil, že to nejsou jeho přesná slova. I nadále si stojí za tím, že je nevinný, a hodlá se stejně jako Millironová odvolat. „Larry svou ženu nezavraždil. Těšíme se na odvolání v této věci, ve které máme řadu slibných otázek,” řekli jeho právníci stanici CNN.

Podle informací, které FBI nasbírala, Rudolph prvně zbohatl na tom, že podváděl své pacienty. Agenti tvrdí, že dělal vše pro to, aby potřebovali ošetření kořenových kanálků. Nedělal například plomby podle plánu nebo pacientům vrtal díry do zubů, když je uspal. Při dřívější cestě do Zambie si také údajně kvůli pojistce záměrně ustřelil palec, napsal deník The Guardian.