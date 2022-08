O případu jsme nedávno informovali zde:

Krvavá vražda na safari v Africe: Muž měl ženu zabít kvůli milence a pojistce

Trest dle rozhodnutí soudu čeká i Rudolphovu současnou obchodní i životní partnerku Lori Millironovou, jeho bývalou hygieničku, později milenku, přítelkyni a nyní spolupachatelku. Porota ji uznala vinnou ze spoluúčasti na vraždě a podání dvou křivých výpovědí. Na rozdíl od muže ale až do finálního rozsudku zůstane na svobodě s monitorovacím náramkem na kotníku.

Děti věří v nevinu jejich otce

Sedmašedesátiletý zubař si stále stojí za tím, že je nevinný. Zbraň podle něj vystřelila sama, když ji Rudolphová ukládala do pouzdra v jejich srubu v zambijském Národním parku Kafue. „Nezabil jsem svou ženu. Nemohl bych zavraždit svou ženu. Nezavraždil bych svou ženu,“ opakoval porotě při své obhajobě u federálního soudu v Denveru.

Žalobci ovšem argumentovali, že Rudolphem popsaný scénář není možný, neboť rána do srdce byla podle důkazů vystřelena ze vzdálenosti 60 centimetrů až jednoho metru. Jedná se podle nich o úmyslné zabití. Do karet jim nahrává i výpověď dlouholetého loveckého průvodce manželů Marka Swanepoeleho. Muž vyšetřovatelům řekl, že Rudolph den před smrtelnou střelbou brokovnici odjistil. Vdovec si ovšem později nedokázal vzpomenout, zda tak učinil, či ne.

Nemilosrdná karma. Texasan chtěl zastřelit ženu, kulka se odrazila a zabila jeho

V nevinnost Rudolpha naopak věří jeho dvě děti, které má s mrtvou manželkou. Podle obhájce Davida Markuse neměl žádný finanční motiv svou ženu zabít. Vlastní totiž zubní ordinaci nedaleko Pittsburghu, která má hodnotu v přepočtu 242 milionů korun. „Samozřejmě jsme velmi zklamaní. Věříme v Larryho a jeho děti,“ prohlásil Markus a jeho kolegové Margot Mossová a Lauren Doyleová po rozsudku.

Státní zástupci ovšem tvrdí, že muž motiv měl. Podle informací stanice NBC4 Washington se svou ženu rozhodl zabít proto, aby znovu získal kontrolu nad svým životem. Nedlouho před cestou do Afriky údajně požádala o větší slovo v rozhodování o rodinných financích a také chtěla, aby manžel propustil Millironovou.

O další vyšetřování požádala kamarádka zavražděné

Zambijští policisté případ označili za nešťastnou náhodu. Podezření zvířila až příliš rychlá kremace Biančina těla ještě v Africe. Asi dva týdny po ženině smrti kontaktovala jedna její přítelkyně FBI. Přála si, aby střelbu hlouběji vyšetřili. „Je velmi nepravděpodobné, že by Bianca, která byla katolička, chtěla být zpopelněna,“ svěřila se tehdy speciálnímu agentu Donaldu Petersonovi.

Vyšetřování FBI podle deníku The New York Times odhalilo, že se po smrti manželky Rudolph zajímal o zambijské zákony o ochraně soukromí, přičemž prosazoval okamžitou kremaci jejího těla. Zdůvodňoval to tím, že by bylo příliš náročné nechat ji dopravit do Spojených států. „Doktor Rudolph přitom na své cestě zpět domů často zařizoval přepravu mrtvých ulovených zvířat, což je těžkopádný, drahý a časově náročný proces,“ uvedl Peterson.

Manželku zabil a hodil do septiku. Tělo našli zcela náhodou po 37 letech

Podle informací stanice CNN ženu muž nechal zpopelnit třetí den po její smrti. Když se o jeho plánech dozvěděl vedoucí konzulárního oddělení, vydali se dva pracovníci velvyslanectví nafotit její mrtvé tělo. „Poté, co se to doktor Rudolph dozvěděl, byl velmi rozzuřený,“ napsal Peterson do zprávy.

Forenzní důkazy nakonec dokázaly, že zranění v oblasti srdce vzniklo ze vzdálenosti alespoň 60 centimetrů. „Při této vzdálenosti existuje důvod se domnívat, že Bianca Rudolphová nebyla zabita náhodným výstřelem, jak se uvádí," dodal agent.

Zdroj: Youtube

Dlouho netruchlil

Jen chvíli po pohřbu Rudolphové koupil čerstvý vdovec podle FBI pro svou přítelkyni Millironovou letenku z Pittsburghu do Arizony. Tu později zrušil, avšak zakoupil další pro neznámou ženu do Las Vegas, kde si podle finančních záznamů zaplatil hotelový pokoj.

Přibližně tři měsíce po Biančině smrti si do svého arizonského domu přítelkyni nastěhoval oficiálně. Žili spolu až do loňska, kdy ho zatkli, obvinili z vraždy a milenku ze spoluúčasti. „Rozsudek poroty nás zklamal, ale takový je náš systém. Lori je nevinná a my budeme i nadále bojovat za její zproštění viny,“ sdělil stanici CNN také právník obžalované ženy John Dill.

Dívku před 46 lety ubodal. Vraha teď odhalil rodokmen, policii jméno šokovalo

Podle ženiných obhájců byli manželé v otevřeném vztahu, což potvrzují i soudní dokumenty. Rudolph u soudu podle časopisu Rolling Stone dokonce tvrdil, že tomu tak bylo na popud manželky, které sexuálně nestačil.

Pár nehodlá rozsudek nechat jen tak a oba se plánuji odvolat. „Máme spoustu opravdu silných odvolacích otázek, které budeme řešit, jakmile budeme mít možnost,“ prohlásil obhájce Markus.