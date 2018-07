Zvětšování ozonové díry? Nelegální freony pocházejí z montážních pěn z Číny

/VIDEO/ Mezinárodní vyšetřovatalé objevili v Číně nelegální výrobů plynů, které přispívají ke zvětšování ozónové díry. Podle vyšetřovací agentury pro životní prostředí (EIA) zakázanou látku vyrábí nejméně 18 čínských firem. Využívá se ve stavebnictví, především v montážních pěnách, které se vyvážejí do celého světa.

Výrobu plynu CFC-11, neboli trichlorfluormethanu, zakazuje mezinárodní dohoda z roku 2010. EIA odhadovala, že se v asijské zemi stále vyrábí, nyní ale odhalila přímé viníky. Proces zacelování ozonové díry totiž začal od minulého roku výrazně zpomalovat.

BBC uvádí, že každá každá třetí montážních pěna, která je v Evropě k dostání, pochází z Číny. Pokud se bude zakázaná látka nadále používat, ozonová díra by mohla do deseti let opět dosahovat svých rozměrů z devadesátých let. Zakázaná látka má také podstatný vliv na globální oteplování. V tomto ohledu se dá přirovnat k emisím, které každý rok vypustí 16 uhelných elektráren.

Freon CFC-11 se používá pro výrobu jaderných zbraní, ale i například pro magnetickou rezonanci. Jelikož je teplota jeho varu blízká pokojové teplotě, ve stavebnictví se používá v montážních pěnách a izolacích.

"Byli jsme překvapeni, když jsme oslovili 21 firem a 18 z nich nám používání CFC-11 přímo potvrdilo," říká Avipsa Mahapatra z EIA pro BBC. "Argumentovali tím, že to dělá přece každý. Uznali ale, že je to nezákonné," dodává. Důvod, proč čínské firmy látku ilegálně vyrábějí, je prostý. Je totiž mnohem levnější, než jiné plyny.

„Používání CFC-11 je jasně zřejmé, zatím je ale těžké posoudit, jakou měrou ke zvětšování ozonové díry přispívá,“ dodává výzkumník Stephen Montzka z Národního úřadu pro oceán a atmosféru v USA.

Sankce proti Číně?

Čína je společně s dalšími 196 zeměmi signatářem mezinárodního protokolu z Montrealu, který je součástí Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy a používání freonů zakazuje. Látka CFC-11 byla na soupis látek přidána až v roce 2010. Podle smlouvy je možné v případě porušení podmínek proti signatářskému státu použít příslušné sankce. Zatím však nebyly nikdy uloženy.

Podle BBC je však pravděpodobné, že Čína výrobu ukončí a spustí vyšetřování s podporou mezinárodní skupiny v souladu s Montrealským protokolem. „Pro čínskou vládu je důležité spustit vyšetřování a vyšetřovat situaci jako celek,“ vysvětluje Avipsa Mahapatra z EIA. „Určitě by měl být někdo zatčen, aby lidé věděli, že za výrobu CFC-11 musejí padat tresty,“ dodává.

Mezinárodní skupina se sejde již tento víkend ve Vídni na mimořádném zasedání a zváží další kroky.

Ozonová díra

Ozonová díra se nachází ve stratosféře, což je 15 až 30 kilometrů nad zemským povrchem. Samotný ozón vzniká při spojení ultrafialového záření a kyslíku. Ozon je důležitý, jelikož nepropouští ultrafialové záření, které způsobuje rakovinu kůže, poškozuje zrak u lidí i zvířat a ničí podmořský život. Ozonovou díru objevili vědci v roce 1985. Ještě v témže roce zaznamenali nad Antarktidou úbytek ozonu až o třetinu. O sedm let později již díra dosahovala velikosti Severní Ameriky.



V roce 2014 vědci zjistili, že se ozonová díra začíná zmenšovat. Mezi léty 2000 a 2015 se zmenšila o 4 miliony kilometrů čtverečních, což je přibližně rozloha Indie. Ukázalo se, že k tomu přispělo omezení výroby freonů. Proces zacelování díry ale začal minulý rok opět zpomalovat, proto začali vyšetřovatelé EIA pátrat po důvodu.