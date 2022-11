Vědec tvrdí, že pomocí algoritmu umělé inteligence provedl 4 tisíce křížových kontrol sedmi fotografií: čtyř lorda Lucana, který zmizel v roce 1974, a tří fotografií australského důchodce. „To není domněnka ani můj názor, to je věda a matematický fakt,“ řekl deníku The Mirror.

Když byli ošetřovatelé 87letého důchodce konfrontováni s jeho totožností, údajně popřeli, že by se jednalo o lorda Lucana. Záhadný důchodce se měl stěhovat po celé Austrálii od domu k domu, než se pozdějí usadil nedaleko města Brisbane.

Policie musí jednat

Lord Lucan, obviněný z vraždy Sandry Rivettové, kterou měl ubít olověnou trubkou ve sklepní kuchyni svého domu v Belgravii, léta unikal úřadům a již dříve se objevily teorie, že by mohl žít v Austrálii.

Šlechticova manželka Veronica, která byla při brutálním útoku rovněž poraněna - podle svého tvrzení rukou manžela - zemřela v roce 2017 ve věku 80 let po požití smrtícího koktejlu z alkoholu a drog.

Neil Berriman, pozůstalý syn chůvy Rivettové, měl podle Daily Mail v lednu 2020 navíc prohlásit, že lord Lucan je naživu a žije jako buddhista v Austrálii. Tato tvrzení byla odmítnuta jako nesmyslná, policie však přesto zahájila v této věci vyšetřování.

Nyní Neil Berriman, který pomáhal záhadného důchodce vypátrat, řekl deníku The Mirror: „Devět let jsem se snažil dokázat, že tento muž je lord Lucan. Nyní, s těmito novými vědeckými informacemi, musí policie jednat. Tohle nejsou emoce. Je to fakt.“

Profesor Ugail při analýze fotografií zkoumal mikromilometrové rozměry mezer mezi rysy obličeje. Odborník uvedl, že svůj algoritmus vyvíjel 20 let, a dodal: „Ještě nikdy se nespletl.“

Deník The Mirror navíc tvrdí, že testy fotografií provedla i jiná společnost a došla ke stejnému závěru.

Karetní hra jako přiznání?

Úmrtní list lorda Lucana vydal soudce Nejvyššího soudu v roce 2016 po desetiletích spekulací o místě jeho pobytu. Stalo se tak po odhalení deníku Daily Mail. Ten uvedl, že v opuštěném autě lorda Lucana v přístavním městě Newhaven ve východním Sussexu byly nalezeny tři karty z karetní hry Cluedo - včetně plukovníka Mustarda.

Prověřování odložených případů Scotland Yardu proběhlo v roce 2004, kdy detektivové zkoumali sady kriminalistických důkazů z původního vyšetřování vraždy, které byly ukryty v policejním skladu. Výsledky byly zveřejněny až nedávno.

Zásadní bylo zjištění, že v sadě Cluedo, kterou policisté z oddělení vražd nalezli v domě lorda Lucana po útoku, chyběly tři karty - právě ty, které byly nalezeny ve šlechticově opuštěném autě.

Smyslem hry Cluedo je identifikovat vraha v sídle plném hostů poté, co byl jeden z nich zabit. Na kartách jsou vyobrazeny postavy, které by mohly být vrahem, a také jejich potenciální zbraně a místnost, ve které se vražda odehrála.

A právě v tuto chvíli vyvstává mnoho otázek. Vzal si snad aristokrat za vzor karetního plukovníka Mustarda a nechal tři karty ve svém Fordu Corsair jako jakési přiznání k vraždě? Nebo je tam někdo podstrčil, aby to na něj hodil?

Spolu s plukovníkem Mustardem (vrahem) byly v autě nalezeny další dvě karty: olověná trubka (vražedná zbraň) a hala (místo vraždy). Nejděsivější na tom je, že tyto karty se až příliš shodují se scénářem vraždy chůvy Rivettové, ze které byl Lucan podezřelý.

Stopa s kartami Cluedo však není jedinou, která je ve zprávě oddělení odložených případu Scotland Yardu zmíněna. Před 18 lety se policie vydala po nové zajímavé vyšetřovací linii. Lord Lucan byl podle ní totiž spatřen na večírku v portugalském Algarve několik týdnů poté, co měl zabít Rivettovou.

Pokud se tedy Lucan skutečně zúčastnil večírku v Potugalsku, jak tvrdila jedna svědkyně, kterou Metropolitní policie vypátrala a vyslechla, zpochybnilo by to teorii, že šlechtic poté, co zanechal vypůjčené auto v Newhavenu, skočil do moře a zemřel.

Bývalý detektiv Scotland Yardu prohlásil, že mnoho otázek, které nad případem stále dlouhá letá visí, stále není možné zodpovědět. Dodal však: „Podle mých zkušeností se těla zemřelých lidí - včetně těch, kteří se utopili - téměř vždy objeví. Ze všech teorií, které se kolem záhadného případu točí, se nejvíce přikláním k té, která říká, že nezemřel v této zemi. Myslím, že zemi opustil nebo mu ji někdo pomohl opustit. Podle mě nejvdříve odcestoval do Portugalska a pak ho někdo převezl do některé z tehdejších portugalských kolonií, jako je Angola neb Mosambik.“

Detailní rekonstrukce případu

Předtím, než Metropolitní policie v roce 2004 zahájila poslední rozsáhlou revizi Lucanova případu, sepsal jeden z vedoucích detektivů detailní zprávu o vraždě, jejíž kopie byla předána synovi zavražděné chůvy Rivettové, panu Berrimanovi. Ve zprávě se mimo jiné uvádí, že policie neměla k dispozici ani jeden otisk lorda Lucana, ani žádnou jeho DNA pro vytvoření profilu.

Informace, které zpráva obsahuje, vycházejí z původních policejních spisů a důkazů, které by byly použity, pokud by lord Lucan někdy stanul za vraždu před soudem.

Lucan podle deníku Independent velmi rád žil na vysoké noze. Po ukončení národní služby v roce 1955 závodil na motorových člunech, jezdil v Aston Martinu, načež opustil práci v obchodní bance, aby se stal profesionálním hazardním hráčem.

Se svou mladou ženou Veronicou se v roce 1964 usadil v pětipatrovém viktoriánském terasovém domě, kde se jim narodily tři děti. Lady Lucanová však trpěla špatným duševním zdravím, zejména poporodními depresemi, manželství ztroskotalo a v roce 1973 se Lucan přestěhoval do nedalekého bytu, kde žil i v době vraždy.

Podle policejní zprávy byl lord Lucan „oddaný svým dětem“, o to hůř pak nesl, když lady Lucanová později vyhrála ostrý spor o jejich opatrovnictví.

V této době, v září 1974, se jejich chůvou stala Sandra Rivettová. Ve čtvrtek 7. listopadu téhož roku sledovala lady Lucanová se svou dcerou Frances a devětadvacetiletou chůvou televizi v ložnici ve druhém patře svého domu. Ostatní dvě děti byly v posteli.

„Čtvrtky byly obvykle volnými dny Sandry Rivettové, ale ten večer nikam neodešla,“ uvádí se ve zprávě Metropolitní policie. „Přibližně ve 20:55 se Sandra Rivettová zeptala lady Lucanové, zda by si nedala šálek čaje a sešla do suterénu, kde byla kuchyně.

Přibližně ve 21:15 šla lady Lucanová do sklepa, aby zjistila, co Sandře tak dlouho trvá. Když viděla, že je dole zhasnuto, pokoušela se Sandru přivolat, v zápětí ji však někdo zezadu udeřil do hlavy.

Spadla na zem a začala křičet. Útočník jí poté strčil prsty v rukavicích do krku a řekl jí, aby „držela hubu“. Poznala, že ten hlas patří lordu Lucanovi. Následoval zápas, během něhož lady Lucanová svého exmanžela kousla do prstů a chytila ho za genitálie. V této fázi útočník boj vzdal. „Zdálo se, že ztrácí sílu, lady Lucanová se s ním pokusila promluvit. Zeptala se ho, kde je Sandra, a on zpočátku řekl, že odešla ven. Pak řekl, že ji zabil.“

Lady Lucanové se podařilo manžela přesvědčit, aby s ní šel nahoru, aby si mohla vyčistit zranění. Jakmile si šlechtic odskočil do koupelny, utekla do nedaleké restaurace, kde se dožadovala pomoci. Vzápětí přijela policie i záchranka. Lady Lucanová řekla policii, že lord Lucan zavraždil chůvu jejich dětí, poté byla převezena do nemocnice.

Policie se vydala k rodinnému domu a násilím otevřela dveře. Podle spisu objevili policisté tělo Sandry Rivettové v plátěné tašce ve sklepě. Našli také vražednou zbraň, zakrvácenou olověnou trubku. Útočník však již na místě činu nebyl.

Kam zmizel vrah?

Přibližně ve 22:45 přijala matka lorda Lucana Kaitlin telefonát z veřejné telefonní budky. Byl to její syn. Sdělil matce, že v domě jeho ženy došlo k té nejstrašnější katastrofě. Požádal ji, aby se spojila s jeho švagrem Billem Shand-Kyddem, a řekl jí, aby okamžitě jela do domu jeho ženy a vzala děti. To také udělala.

Susan Maxwell-Scottová byla manželkou přítele lorda Lucana, který se věnoval hazardu. V noci, kdy došlo k vraždě, někdo zazvonil u jejích dvěří. Byl to lord Lucan. Pustila ho do domu a všimla si, že je mírně rozcuchaný a že má mokrou pravou horní část kalhot. Poté, co zjistila, že je zalitý krví, zpanikařil a utekl.

Pět desetiletí záhad

Posmrtná prohlídka těla Rivettové ukázala, že utrpěla zranění hlavy, pohmožděniny ramen, paží a rukou. Příčinou smrti bylo tupé poranění hlavy. Policie dospěla k závěru, že tato zranění mohla způsobit olověná trubka nalezená na místě vraždy. Lady Lucanová měla pět tržných ran na lebce a čele. Byly hluboké a pokud by tyto rány dostala do zadní části hlavy, mohly být smrtelné.

Vyšetřování smrti Sandry Rivettové probíhalo v březnu 1975. Za brutální vraždu byl v nepřítomnosti odsouzen lord Lucan, píše The Guardian.

V průběhu pěti desetiletí, která uplynula od té doby, byly zaznamenány desítky údajných případů jeho spatření na různých místech ve Spojeném království i po celém světě - všechny byly zdokumentovány formou výpovědi a sledovány policií.

Oficiálně zůstává případ „otevřený“, ale plány na nové rozsáhlé vyšetřování byly v roce 2004 zablokovány vysokými veliteli Scotland Yardu.

Co se stalo s lordem Lucanem a je ještě naživu? Čtyři nejpravděpodobnější teorie o jeho zmizení



První teorie: Lucan se utopil u Newhavenu poté, co zavraždil chůvu

Přítel lorda Lucana James Wilson, který s ním hrával v londýnském klubu Clermont, před pěti lety zopakoval své přesvědčení, že Lucan po vraždě chůvy spáchal sebevraždu. Podle něj si několik hodin po vraždě naplnil kapsy kameny a vyskočil ze svého poškozeného motorového člunu.



K podobné teorii se přiklání i lady Lucanová, která v dokumentu televize ITV v roce 2017 uvedla, že lord Lucan krátce po vraždě skočil z trajektu někde uprostřed Lamanšského průlivu a jeho tělo rozemlely lodní šrouby.



Druhá teorie: Lucan uprchl do Afriky - a žil tam v tichosti až do své smrti v roce 2000

Shirley Robeyová, která pracovala v Lucanově oblíbeném kasínu v roce 2012 řekla, že počátkem 80. let minulého století zaslechla rozhovory s Lucanovým přítelem sirem Jamesem Goldsmithem. Ten tvrdil, že je šlechtic v Africe. Robeyová se prý také dozvěděla, že Lucan v zemřel v roce 2000 ve svých šedesáti letech.



Třetí teorie: Lucan se zastřelil a jeho tělo pak poobědval tygr jménem Zorra v zoologické zahradě v Kentu

Philippe Marcq, další z Lucanových přátel z kasina, již dříve pro MailOnline uvedl, že přátelé hraběte se zbavili jeho těla v zoologické zahradě Howletts poblíž Canterbury. Tu jako soukromou zoo založil v roce 1957 další Lucanův přítel John Aspinall.



Marcq tvrdí, že Lucanovi nabídl pistoli, ten ji vzal, sám odešel do místnosti, zastřelil se a přátelé jeho tělo odvezli. Aspinallova matka podle všeho policii řekla: „Naposledy jsem o něm slyšela, když ho jedli tygři v zoologické zahradě mého syna.“



Čtvrtá teorie: Lucan vraždu nespáchal a k útěku mu pomohlo jeho okolí

Lucanův bratr Hugh Bingham hájil šlechticovu nevinu až do své smrti v Jižní Africe. „Neměl jinou možnost než uprchnout. Vyšetřování bylo proti němu od počátku zaujaté. Existují důkazy o existenci neznámého muže na místě činu, ví o tom vůbec policie?“