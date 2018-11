Zvrat v případu právníka Magnitského? Mohl být otráven, tvrdí Rusové

„Existují důkazy, které naznačují, že smrti Magnitského a dalších partnerů Williama Browdera byly násilné. Podle jedné z vyšetřovacích verzí mohl být Sergej Magnitskij otráven chemickou látkou určenou k sabotáži,“ řekl na pondělní tiskové konferenci mluvčí ruského generálního prokurátora Mikhail Alexandrov.

Chemikálie měla obsahovat sloučeniny hliníku, které vyvolaly akutní selhání ledvin a smrt, která vypadala přirozeně. Browder měl podle Alexandrova na smrti Magnitského větší zájem, než kdokoli jiný. Podle původních závěrů měl přitom Magnitskij zemřít na selhání srdce bez cizího zavinění. Objevily se i spekulace, podle kterých měl být v cele ubit dozorci.

„Forenzní analýza biologických vzorků Gasanova, Korobeinikova, Kuročkina a Magnitského (Browderovi partneři) napomohla k závěru, že zmíněné osoby vykazovaly symptomy chronické otravy toxickými, rozpustnými anorganickými látkami, které byly vpraveny do jejich těl,“ vysvětlil Alexandrov.

Tomorrow the Dutch government will be inviting all EU member states to The Hague to propose an EU wide Magnitsky Act. In advance of that, the Russian government today has accused me of murdering Sergei Magnitsky. Kafkaeske to say the least https://t.co/oHjfUJlFTR