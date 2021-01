Podle odborníků je nutné, abyste do hledání vhodného sportu promítli svou osobnost. Co vás opravdu baví nebo bavilo například, když jste byli děti?

Najděte se!

Rádi tančíte, ale nemáte s kým a možná se i trochu stydíte? Zkuste salsu on-line. Rozvlníte boky a ani si nevšimnete, kolik pohybu jste vykonali.





Milujete přírodu? Vezměte si hole na nordic walking, absolvujte kurz s instruktorem a hurá do přírody.





Víte o sobě, že vás motivuje cvičení ve skupině? Domluvte se kamarádkou nebo s kolegyní z práce a najděte si skupinovou lekci právě pro vás. A v době omezení můžete pokračovat on-line!





Máte výraznější nadváhu? Volte pohyb šetrný, nezatěžující klouby. Ulevte kloubům při jízdě na kole nebo se zapište do kurzu zdravotního cvičení se zkušeným instruktorem.

Tajemství spalování

Pro dosažení kýženého účinku, hubnutí, musí být splněny dvě podmínky: vhodná intenzita a dostatečná délka provádění pohybu. K výraznějšímu spalování tuků dochází nejdříve po 20 minutách středně intenzivního pohybu, do té doby a při nižší či vyšší intenzitě, tělo spaluje převážně sacharidy. Střední intenzitu pohybu poznáte dobře podle toho, že jste schopni mluvit, ale už si nezazpíváte. Nejdůležitější je ale vždy celková denní energetická bilance – celodenní příjem musí být nižší nežli výdej – jakýkoli pohyb (výdej), se tedy počítá!

Jak nepolevit?

Vybrali jste si sport, který má šanci vás bavit, sehnali jste parťáka, jdete na to. Aby vám nadšení zůstalo co nejdéle, zařaďte pohyb pevně do svého denního a týdenního programu, vyčleňme si na něj „políčko“. Motivaci pokračovat i ve chvílích, kdy se vám moc nechce, může zvýšit i to, že si zaplatíte celý kurz cvičení nebo si objednáte trenéra na pár měsíců dopředu.

Zdroj: stob.czTIP: Mnoho tipů na společné cvičení, a to jak naživo, tak on-line, najdete na www.stob.cz. Vybírat můžete z jógy, zmiňované Salsy i dalších druhů cvičení.



