Společenská odbočka do televizní soutěže StarDance je minulostí. Eva Adamczyková už zase míří na snowboardcrossové tratě. Na podzim kvůli tancování vynechala dva díly Světového poháru. Jejím prvním závodem bude tento týden třetí pokračování seriálu ve Svatém Mořici. Ve čtvrtek se koná kvalifikace a v pátek se pojede o body.

Eva Adamczyková se po taneční pauze vrací ke snowboardcrossu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Nedávno Eva Adamczyková v rozhovoru pro Deník popisovala, jak se ke kontaktnímu sportu dostala. „Popravdě si to už úplně přesně nevybavuju, ale jelikož jsem holka z Krkonoš, tak jsem od dvou let lyžovala. Na snowboard jsem stoupla poprvé asi v šesti, kdy kamarádi rodičů sehnali prkna a šli si je u nás ve Vrchlabí na kopec vyzkoušet,“ vyprávěla závodnice, která to dotáhla k olympijským medailím.

„Mohla jsem se taky sklouznout a později naši někde v půjčovně objevili dětský snowboard. Začalo mě to bavit a museli mi ho koupit, protože jsem už nic jiného nechtěla. A to prkno dodnes mám. Jezdil se mnou táta a byla to zábava,“ říkala Adamczyková.

Adamczyková tančila s mužem i na silvestra. Už se těší na prkno a zimu

Vedle lyžařských závodů jí přišel snowboarding poněkud sympatičtější. „Asi i tím, že se nemuselo tak brzo vstávat. Snowboardové tréninky byly až od devíti, kdežto lyžaři chodili už na sedmičku nebo osmičku,“ usmívala se. „Ale hlavní byla příjemná parta. Trenéři byli milí, jezdili s námi celý den a bavili se,“ líčila žena, která na sebe později upozornila tím, že do závodů nastupovala s namalovaným knírkem.

„Užívali jsme si jízdy v lese a skoky. Bylo to hodně hravý. Kolem třináctého roku jsem začala dělat víc freestyle. Jakž takž mi to šlo, ale Šárka Pančochová byla někde jinde. Jenže jsem si zlomila nohu a pak na koni ruku, a tak jsem se bála. A když jsem v patnácti narazila na trenéra Marka Jelínka, všechno nabralo jiný směr,“ zmínila snowboardcrossařka, která se nejdřív stala třikrát juniorskou mistryní světa.

Zrodila se mezinárodní hvězda

Hvězdou se stala v okamžiku, kdy v roce 2014 získala na ZOH v Soči zlatou medaili. O čtyři roky později následoval bronz v Pchjongčchangu a po něm i medaile z mistrovství světa. Na minulé olympiádě v Pekingu nestartovala kvůli zlomeninám obou nohou nad kotníky, ale na to už dávno nemyslí.

Chce si užít zbytek sezony bez výrazného vrcholu. Teď se vrací na prkno a měla by být ve formě.

Tancování mi pomohlo nabořit stereotyp, říká Adamczyková o StarDance

Při nedávném kempu v Montafonu (tam si mimochodem při týmovém závodě přivodila ono těžké zranění) totiž s přehledem ovládla podnik nižší kategorie, který se jel jako Mezinárodní mistrovství Rakouska. „Závodilo se mi skvěle a moc mě to bavilo. Byla to skvělá příprava na svěťák ve Svatém Mořici,“ vzkázala třicetiletá Adamczyková.