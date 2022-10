Kromě toho ukončila bakalářské studium na FTVS a po těžkém zranění a dlouhé rekonvalescenci se bude snažit naskočit do snowboardcrossařské špičky. Poprvé by to mělo v prosinci v Montafonu, kde si před rokem zlomila těsně nad kotníky konce obou holenních kostí.

Se změnou jména devětadvacetiletá česká hvězda problém neměla. „Na kartičky se už podepisuju Adamczyková, nelámu si s tím hlavu,“ usmívala se dvojnásobná olympijská medailistka a držitelka dalších dvou medailí z mistrovství světa.

Neuvažovala jste, že byste si nechala dívčí jméno nebo používala dvě příjmení?

Měla jsem pocit, že je správně, když se budu jmenovat po Markovi. Dřívější úspěchy jsem získala sama o sobě a ne moje příjmení. Tak to má být, když člověk začíná novou životní etapu.

Eva Samková měla svatbu v Rokytnici. Olympijská vítězka si vzala herce Adamczyka

Co vám před deseti měsíci zlomené kotníky dovolují?

Na suchu normálně trénuju, i když s běháním to není takové jako dřív. Rozsahem pohybu je víc omezená levá noha. Pomoci by mohly ortopedické vložky. Zranění jsem zažila dost, vždycky byl návrat náročný, ale s přibývajícím věkem se to zvětšuje.

Musela jste změnit rozcvičení, abyste se dostala do správné provozní teploty?

Nebyla jsem nikdy rozcvičovací typ. Byla jsem na to líná, ale teď si musím dát víc záležet, protože jsem celá tužší a bolavější. (směje se)

Kdy se na snowboardcrossové trati projedete?

To se teprve uvidí. Zatím je to špatné se sněhem. Jezdila jsem celkem asi jen deset dní. Ještě na jaře jsem byla v hale v Madridu, kde se dala projet startovní rovinka, což bylo asi dvě stě metrů. Na ledovci v Hintertuxu trať ještě nebyla. Jezdila jsem tam volně, ale pokud se povede něco udělat na Pitztalu, tak se tam při nadcházejícím soustředění vypravíme.

Jak vypadá ježdění v hale?

V Madridu je na mírném svahu hladká sjezdovka, člověk to sjede asi za dvanáct vteřin. Je tam asi pět pod nulou a hnusně špinavý sníh. Všude jsou vylepený bilboardy s fotkami hor. Pro moje kotníky to bylo dobré, ježdění, ale jinak… Nechci dělat halový sport. (směje se) Mám ráda hory. Je to smutný, že zažíváme klimatickou krizi. Za dobu co jezdím, je úbytek ledovců znát.

Samková po zranění zase trénuje: Přemýšlím o každém pohybu, i o chůzi do schodů

Znáte už termín vašeho prvního závodu po zranění?

Úvod světového poháruv Les Deux Alpes na konci října vynechám, ale ráda bych stihla Montafon. Určitě by to byla pěkná tečka za trápením, které jsem si tam přivodila. Zároveň bych to považovala poděkování všem – od lékařů, přes tým, partnery, Duklu až po fanoušky, kteří mi dodávali sílu.

Fanoušci byli z minulých sezon zvyklí na vaše finálová umístění a medaile. Jaké ambice máte nyní?

Hlavně se potřebuju rozjezdit a zjistit, jak mi to půjde. Důležité bude také získat dobrý pocit z ježdění, a když se k tomu přidá nějaký pěkný výsledek, tak to bude super. Závody mi už chybí.