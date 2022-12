Další trable Ledecké. Po operaci klíční kosti bude závodit až v novém roce

Povětrnostní podmínky nebyly ideální ani v neděli, ale závodilo se. Adamczyková dojela ve druhém čtvrtfinále třetí, a to na postup nestačilo. Před ní dojely pozdější vítězka celého podniku Josie Baffová z Austrálie a Švýcarka Lara Casanovová. Trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP tak nenavázala na třetí místo, které před týdnem obsadila v závodě nižší kategorie FIS na Pitztalu.

„Jela pomaleji než dvě holky. Sice jsem za ně snažila zavěsit, ale to nevyšlo. Jsem ráda, že se mi nic nestalo. Pocit z jízdy mám dobrý. Na to, co jsem zvyklá, není výsledek nic moc, ale jako první svěťák to jde. Myslím, že se dál budu zlepšovat,“ prohlásila.

Zdroj: Czech SBX team