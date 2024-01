Návrat z tanečního parketu na zasněžené svahy dopadl pro Evu Adamczykovou na výbornou. V závodě kategorie FIS v Montafonu nenašla přemožitelku a připsala si celkové vítězství.

Eva Adamczyková a Kryštof Choura uspěli na závodech v Montafonu. | Foto: se svolením Czech SBX Team

Adamczyková si ještě před svým návratem z tanečního StarDance do snowboardcrossového Světového poháru naplánovala přípravu a závody FIS v rakouském Montafonu. A ty dopadly na výbornou. Česká snowboardcrossařka totiž neměla konkurenci ani v kvalifikaci, ani ve finálové části.

„Už přes týden jsme tady v Montafonu trénovali v trati. Včerejší závod byl kvůli počasí přesunutý na dnešek. Dnes bylo krásně, jezdilo se mi skvěle, měla jsem super mázu. Vše mi vlastně sedlo, byl to příjemný závod, bylo to rychlé, byla velká zima, ale moc mě to bavilo. Skvělá příprava na svěťák, který se pojede příští týden ve Svatém Mořici,“ měla radost dvojnásobná olympijská medailistka.

Nebyla ale jediným českým želízkem, kterému se v závodě dařilo. Uspěl i Kryštof Choura, jenž obsadil ve velkém finále třetí příčku.

„Podařilo se mi probojovat do velkého finále. Držel jsem se až do čtvrté klopenky na třetím místě, ale protože jezdec spadnul, bohužel to potkalo i mě. Nicméně zvedl jsem se a dojel rychleji. Jelo se krásně, mazači udělali neskutečnou práci,“ děkoval servisnímu týmu Choura.

Spokojený byl pochopitelně také kouč Marek Jelínek. „Byly to první závody roku 2024, Mezinárodní mistrovství Rakouska v Montafonu. Češi podali velmi dobré výkony. V kvalifikaci Evka první, Kryštof Choura druhý a v samotném závodě Eva s přehledem zvítězila, Kryštof pro strkanicích v jedné z klopenek a pádu dojel třetí, když za sebou nechal mistra světa Duška, takže velká gratulace,“ řekl.

Adamczykovou nyní čeká už vyšší liga, příští týden se chystá na start závodů Světového poháru ve švýcarském Svatém Mořici.