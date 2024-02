Dvakrát skončila snowboardcrossařka Eva Adamczyková po návratu do Světového poháru na stupních vítězů, potřetí už se to ale nepovedlo. V nedělním závodě v gruzinském Gudauri nepostoupila do velkého finále, malé však vyhrála a celkově skončila pátá. Z vítězstvi se raduje Britka Charlotte Bankesová.

Eva Adamczyková | Foto: ČTK / ČTK

Dvojnásobná mistryně světa Adamczyková vyhrála čtvrtfinálovou jízdu. Se štěstím se vyhnula karambolu, když těsně za ní spadly Francouzka Manon Petit Lenoirová a Švýcarka Sina Sigenthalerová, a pak předjela Leu Castovou z Francie.

Těsný souboj v semifinále už jí postup nepřinesl. Cílem projela třetí za vedoucí ženou Světového poháru Francouzkou Chloé Trespeuchovou a Australankou Belle Brockhoffovou. Olympijská vítězka ze Soči tak nemohla navázat na triumf ze Svatého Mořice a druhou příčku ze sobotního závodu v Gudauri.

Pak ale stylem start-cíl ovládla malé finále a díky pátému místu se posunula na čtvrtou příčku v průběžném hodnocení seriálu, do kterého se zapojila později. „Pořád jsem se trápila se startem. V semifinále mi to nevyšlo tak ideálně jako minule. Hodně jsem kličkovala. Dělala jsem si to těžší chybami, které jsem dělala, bylo to kousek od postupu,“ uvedla Adamczyková v nahrávce pro média.

Spravila si chuť

Chuť si spravila v jízdě o páté až osmé místo. „Tam se mi vůbec nejčistěji povedla startovní rovinka. Odjíždím s dobrým pocitem, že to byla nejlepší startovní rovinka. Jela jsem to pěkně, jsem spokojená. Samozřejmě kdyby to bylo velké finále, je to paráda, ale nemůžu se zlobit. Druhé a páté místo je úspěšný výlet,“ dodala trojnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru.

Ve finále to dlouho vypadalo na vítězství Trespeuchové, ale ze zadní pozice zaútočila mistryně světa z roku 2021 Bankesová, která poprvé v této sezoně vyhrála individuální závod. Druhá dojela Trespeuchová, třetí byla Brockhoffová.

Mužům stejně jako v sobotu kraloval Kanaďan Eliot Grondin, jenž ovládl čtvrtý z pěti závodů v této sezoně. Za ním dojeli Australan Cameron Bolton a Ital Omar Visintin.

Všichni tři čeští reprezentanti Kryštof Choura, Jan Kubičík a Radek Houser vypadli ve vyřazovacím předkole, které tentokrát nahradilo standardní kvalifikaci. „Nejblíž k postupu měl Radek Houser, který ještě v druhé polovině trati vedl, ale byl atakován soupeřem zezadu, ztratil rychlost a bohužel se nedokázal vrátit na postupovou pozici,“ řekl trenér Marek Jelínek.

Světový pohár ve snowboardcrossu bude pokračovat od 1. do 3. března ve španělské Sierra Nevadě.