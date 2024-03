S první závodem v Montafonu není snowboardcrossařka Eva Adamczyková příliš spokojená. Jela malé finále a brala body za sedmé místo. Na páteční druhou pozici z kvalifikace tak v devátém pokračování světového poháru nenavázala a páté pódium v sezoně nevybojovala.

Eva Adamczyková | Foto: ČTK / ČTK

„Zažila jsem už lepší závody. Bylo to hodně měkké a hledala jsem se. Starty mi docela šly. Pak jsem se snažila holky předjet, ale buď jsem udělala chybu, nebo mi to prostě nevyšlo. Věřím, že se do zítřka zlepšíme,“ uvedla Adamczyková, která po třetím místě v semifinále obsadila stejnou pozici i v malém finále. Zvítězila Italka Michela Moioliová, která se dostala do čela průběžného pořadí světového poháru.

Třicetiletá Adamczyková, která kvůli účasti v taneční soutěži vstoupila do sezony později, chyběla na stupních vítězů potřetí v sezoně. Hůř dopadla jen zkraje února, kdy po pádu ve čtvrtfinále v Sierra Nevadě skončila šestnáctá. V malém finále olympijská vítězka ze Soči nestačila na Francouzky Léu Castaovou a Chloé Trespeuchovou.

V závodě mužů jediný český zástupce Kryštof Choura vypadl v osmifinále. V neděli se jede v Montafonu další závod.