Tancování je minulostí, Eva Adamczyková je už zase v tréninkovém módu. Cílí na pokračování Světového poháru ve snowboardcrossu, z něhož v závěru minulého roku kvůli účasti v televizní soutěži StarDance dva závody vynechala. Před sebou má soustředění v rakouském Montafonu, kde bude poprvé od června trénovat na závodní trati.

Eva Adamczyková se po taneční pauze vrací ke snowboardcrossu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Jak si po taneční odbočce zvykáte na život sportovkyně?

Atmosféra taneční soutěže mi chybí, ale už je to za mnou. Těším se na soustředění, kde budu mít klid na trénink, i na celý Czech SBX team. Přišel čas se vrátit tam, kam patřím.

Napadlo vás si s manželem Markem Adamczykem, který byl rovněž součástí StarDance, doma nebo někde ve společnosti zatancovat?

My vlastně tancujeme pořád a už i dřív. Zatancovali jsme si třeba na silvestra. Závodní tanec však není použitelný na běžné tančení. Potřebuje hodně prostoru a ten jsme zatím neměli.

Jaká byla pro vaše nohy úleva zbavit se vysokých podpatků?

Je to moc příjemný. Super. (směje se) I když mi poslední měsíc podpatky přestaly vadit, snažila jsem se je mít nazuté co nejvíc na trénincích. Měla jsem je na nohou třeba pět hodin. Chtěla jsem si na ně zvyknout, ale když se to ve zkušebně někdy protáhlo, raději jsem tancovala v ponožkách.

Šla byste do takové akce jako je StarDance znovu?

Ona ta možnost už asi nepřijde, protože VIP osobnosti se objeví vždycky jen jednou. Ale asi jo, zase bych do toho šla. Byla to totiž hrozně zajímavá zkušenost. Bavili jsme se o tom s Vávrou Hradilkem, že i když emoce známe ze sportu, tak jsme nečekali, že mohou silné emotivní zážitky přijít z jiného pohledu. Velice jsme to prožívali a vtáhlo nás to dovnitř.

Jak jste svým tancováním bodovala na sociálních sítích?

Čísla mi dost narostla. Myslím, že to bylo zhruba o třicet tisíc, což je docela dobrý. Podobný nárůst jsem měla v době olympiád.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková tančila ve StarDanceZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Bylo snadné odpárat se od StarDance?

Je moc fajn, že nemusím být v osm ráno ve zkušebně. Cítím se líp, když jsem na čerstvém vzduchu. Do známého prostředí se snadněji přeorientuju, než když jsem si před půl rokem zvykala na tancování.

Co jste cítila, když jste se poprvé svezla na snowboardu?

Skvělý! Byla jsem nadšená. Hlavně proto, že bylo u nás doma Krkonoších. Dokonce jsem měla pocit, jako bych se vrátila do dětství… (směje se) Samozřejmě kličkování mezi lyžaři a snowboardisty na sjezdovce mě moc nebavilo, ale párkrát jsem se sklouzla. Spíš jsem to brala, že se člověk vyvětrá.

Nechce být úplně volšová

Jak se těšíte na pořádné ježdění?

Jedu do Rakouska s cílem se náležitě rozjezdit, abych nebyla úplně volšová. Ráda bych ve zbytku sezony, což obnáší šest závodů, dostala na stupně vítězů. Před tím si ale ještě jednou zajedu do Krkonoš. Mám z podzimu hendikep, kdy jsem nemohla jezdit. Je potřeba využít každou příležitost, abych získala cit pro sníh, a je fajn, že klesají teploty. Možná si ségrou něco vyšlápneme na splitboardech.

Do Světového poháru se máte vrátit 25. a 26. ledna ve Švýcarsku, jaká bude závěrečná příprava?

Dostali jsme pozvánku, že se můžeme vypravit na kemp do Montafonu. Budeme tam asi deset dní a pak už rovnou vyrazíme směr Svatý Mořic, kde po pauze naskočím do Světového poháru.

Co očekáváte od vstupu do rozjeté sezony ve snowboardcrossu?

Tak asi nic převratného. A ono by tak bylo, i kdybych na podzim netancovala. Máme odpočinkovou sezonu bez vrcholu. Je to hrozně příjemný, že člověk jednou za čtyři roky neřeší šampionát nebo olympiádu a může být v klidu. Když se něco nepovede, tak se svět nezboří. On se tedy nezboří, ani při jakémkoli nepovedeném výsledku.