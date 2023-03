Snowboadcrossařka Eva Adamczyková skončila pátá v závodě Světového poháru v Sierra Nevadě. Úřadující mistryně světa po pádu v semifinále vyhrála malé finále a pohoršila si o jednu příčku ve srovnání se sobotním závodem. Znovu vyhrála světová šampionka z roku 2021 Charlotte Bankesová v Británie, jež ovládla i druhý závod v tomto španělském středisku. Do hlavního závodu postoupil z kvalifikace také Radek Houser, jenž vypadl v osmifinále.

Eva Adamczyková | Foto: se svolením CPA

Adamczyková zvládla ve velkém stylu čtvrtfinále, které vyhrála stylem start-cíl. V semifinále nejlépe odstartovala a dostala se do čela, ale ve druhé klopené zatáčce spadla a bylo po nadějích na postup do boje o medaile. "Najela jsem tam moc vysoko, kde byly přesně ty boule. Jízdu před tím ve čtvrtfinále tam ty boule ještě nebyly," popsala kritický okamžik v nahrávce pro média.

Chuť si spravila výhrou v malém finále. "Podařilo se mi to opravit, najela jsem líp tu klopku. Takovou jízdu bylo potřeba předvést v tom semifinále," řekla. I s pátým místem byla spokojená. "Jezdilo se mi dobře. Jsem moc spokojená se starty. S tím, jak to bylo konzistentní, že se mi podařilo vyhrát všechny starty. Myslím, že si udržuju stabilní výkonnost a daří se mi potvrzovat, že jezdím dobře. Jenom to potřebuje míň chybiček," dodala olympijská vítězka ze Soči.

Velké finále vyhrála Bankesová před největší konkurentkou v boji o triumf v celkovém pořadí Světového poháru Chloé Trespeuchovou. Třetí skončila další Francouzka Manon Petitová Lenoirová.