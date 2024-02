Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si i ve druhém závodě po pauze způsobené účastí v taneční soutěži StarDance dojela pro stupně vítězů. Po triumfu ve Svatém Mořici skončila v gruzinském Gudauri na druhém místě, když na vítězku Chloé Trespeuchovou nestačila v těsném finiši. Jan Kubičík a Kryštof Choura v mužské kategorii skončili v osmifinále.

Eva Adamczyková se po taneční pauze vrací ke snowboardcrossu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Třicetiletá Adamczyková před týdnem ozdobila návrat do SP vítězství ve Svatém Mořici, dnes jí těsně unikl dvacátý pohárový triumf, kterým by se odpoutala od bývalé běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové. Více prvenství na sněhu z českých sportovců nasbírala jen Ester Ledecká, která ve snowboardingu a sjezdovém lyžování vyhrála 26 závodů.

Dvojnásobná světová šampionka Adamczyková, jež dominovala páteční kvalifikaci, nerozjela závod nejlépe. Ve čtvrtfinálové jízdě nedoskočila třetí překážku a byla dlouho třetí. Až v závěru se jí podařilo získat druhé postupové místo na úkor Rakušanky Pii Zerkholdové.

Semifinálovou jízdu zahájila olympijská vítězka ze Soči 2014 lépe. Vedla, a přestože ji později předjela Švýcarka Sophie Hedigerová, česká snowboardistka uhájila druhé místo a další postup do finále.

Manévr připravil Adamczykovou o vítězství

Také v něm se Adamczyková držela dlouho ve vedení. V první části tratě odrazila útok Italky Michely Moioliové, v závěru se na ni ale ještě dotáhly Hedingerová a Trespeuchová. Francouzka nakonec po povedenému manévru Adamczykovou předjela a jako první v tomto ročníku SP vyhrála podruhé.

„Bylo to těžké. Ráno jsem se probudila s nachlazením. Trať byla dobrá a bylo to hezké finále. Úvodní sekce po startu se mi nepovedla a musela jsem do toho hodně šlapat. Nakonec se mi podařilo dotáhnout k čelu a předjet i Evu. Jsem velmi šťastná,“ řekla v televizním rozhovoru Trespeuchová.

Choura s Kubičíkem se představili spolu v osmifinálové jízdě s Italem Omarem Visintinem a Francouzem Loanem Bozzolem. Ani jeden z českých reprezentantů se ale mezi postupovou dvojici nedostal. Choura tak nenavázal na čtvrté místo ze Svatého Mořice. Zvítězil Kanaďan Eliot Grondin a upevnil si vedení v seriálu.

Program Světového poháru v Gudauri pokračuje dalšími závody v neděli.