Sjezd Světového poháru ve Wengenu poznamenalo vážné zranění Aleksandera Aamodta Kildeho. Norskému lyžaři těsně před cílem došly síly a skončil v ochranných sítích. Vrtulník majitele dvou křišťálových glóbů za sjezd a vicemistra světa dopravil do nemocnice, podle prvních zpráv má jednatřicetiletý závodník otevřenou zlomeninu bérce.

Aleksander Aamost Kilde se vážně zranil. | Foto: ČTK/Peter Schneider/Keystone via AP

Slavný sjezd ve Wengenu je se 4,5 kilometry nejdelším v seriálu a navíc mají lyžaři ve švýcarském středisku náročný program. Kvůli přeložení závodu z Beaver Creeku jeli během tří dnů dva sjezdy, i když ten první byl ve čtvrtek zkrácený, a také super-G. Medailista z olympijských her Kilde v obou předchozích navzdory nemoci obsadil třetí místo.

Dnes se přítel nejlepší lyžařky posledních let Američanky Mikaely Shiffrinové na náročné trati na Lauberhornu zranil, stejně jako v pátečním superobřím slalomu Francouz Alexis Pinturault. Další bývalý vítěz Světového poháru si přetrhl vazy v kolenu a sezona pro něj skončila.

Než byl závod na půlhodiny po Kildově hrůzné nehodě přerušen, potvrdil svou formu Odermatt. S číslem osm předvedl úřadující mistr světa v královské disciplíně famózní jízdu, v cíli měl náskok dvou a půl sekund a nakonec se radoval z 31. pohárového vítězství v kariéře.

Nnic hezkého, když spadne kamarád

"Byla to perfektní jízda, všude jsem jel nadoraz a měl dost síly, abych vydržel až do cíle," řekl Odermatt. I s ním Kildeho nehoda otřásla. "V nás všech zanechala pachuť. Není to nic hezkého, když spadne kamarád," dodal.

"Opět jsem měl špatný pocit jako včera s Alexisem," doplnil Francouz Cyprien Sarrazin.

Dvě vážná zranění jsou hodně. "Spousta pádů, na tři závody je toho moc," přiznal Odermatt.

Aleksander Aamodt Kilde skončil v ochranných sítích:

Zdroj: Youtube

Hned po Odermattově jízdě se domácí hvězdě přiblížil na 59 setin Sarrazin, který ho jako jediný v pátečním super-G porazil. Ostatní sjezdaři už nabrali značné manko.

"Závodí se tady tři dny a končíme nejdelším sjezdem. Je to opravdu fyzicky náročné," řekl Sarrazin.