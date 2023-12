Jak byste svůj debut zhodnotil? Ukázalo se, že na to ještě nemám. Vím to. Jsem mladý, pořád se mám kam pousovat. Ale jsem moc rád, že jsem poznal, jak to chodí.

Nejprve startoval v týmovém prologu, následně si odbyl skutečnou "laufařskou" premiéru: 36 kilometrů zvládl v čase 1:58:11,8, což stačilo na 99. místo. V ženách by skončil těsně za nejlepší desítkou (a porazil by i nejlepší Češku Sandru Schützovou).

Jeden zápis do historie už mu nikdo nevezme. Právě v rakouských Alpách se stal nejmladším účastníkem Ski Classics , prestižního seriálu v běhu na lyžích. "Asi to něco znamená, ale moc si to neuvědomuju," řekl Aleš Řezáč, nadějný šestnáctiletý sportovec, v rozhovoru pro Deník.

Co vás na trati v Bad Gasteinu nejvíce překvapilo?

Lyže jsem měl dobré, jen se mi bořily hole.

Mezi dospělé jste naskočil trochu nezvykle v seriálu dálkových běhů. Jste tedy vytrvalec?

Právě že ne. Mám radši kratší tratě. K tomu bych rád směřoval i do budoucna. Mým snem je účast ve Světovém poháru.

Preferujete bruslení, nebo klasický styl?

Spíš tu klasiku.

Kolik kilometrů najezdíte za rok na lyžích?

Vůbec nevím, zatím jsem to nikdy nepočítal. Ale teď si prvním rokem píšu tréninkový deník, což bude zpětně zajímavé počtení.

Během víkendu se v Bad Gasteinu mihlo několik zajímavých jmen, třeba i Dario Cologna. Na laufy přesedlal také Petter Northug. Říkají vám něco, jsou pro vás vzorem, nebo už jsou to hvězdy minulosti?

Samozřejmě je znám. A co se týče vzorů, těch bych mohl zmínit hodně. V první řadě táta, pak Northug. Ještě mě ovlivnil jeden norský reprezentant, Johannes Høsflot Klæbo.

S tátou jste závodil poprvé, ale jeho styl znáte dost dobře, ne?

Jen z tréninků. Takhle v cizině jsem s ním na závodech poprvé. Předtím jsem vždy fandil od televize, až na Jizerskou padesátku, ale to je doma.

Chodíte do školy. Jak to máte s omluvenkami?

(úsměv) No, zrovna teď jsem chyběl tři týdny. Bohužel nemám individuální plán, takže to budu muset rychle dohnat.

Co studujete?

Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci. Uvažoval jsem o gymnáziu v Jilemnici, které se specializuje na sportovce, ale žiju v Jablonci. Bylo by to komplikované.

Máte známé jméno. Váš táta se kromě úspěchů proslavil i rozhovorem pro televizi, kdy zkombinoval několik jazyků a vznikl z toho pořádný guláš. Nesmáli se vám spolužáci, vrstevníci z vašeho okolí?

Samozřejmě, ze začátku mi to kamarádi hodně předhazovali. Štvalo mě to. I po těch letech to bylo téma. Ale teď už se taky zasměju.

Už mi neříkají Jágr na lyžích. Mám teď takový zvláštní život, líčí Řezáč

Jak jste na tom s angličtinou vy?

Učím se, ale přiznám se, že to pořád není ono.