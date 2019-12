Lehčí o čtyři kila. Fernstädtová je dobře připravená

Zítra to vypukne. Zatímco loni mohla skeletonistka Anna Fernstädtová po přechodu z německé do české reprezentace jezdit jen Interkontinentální pohár (a mimochodem ho vyhrála), nyní ji čeká návrat do Světového poháru.

Skeletonistka Anna Fernstädtová | Foto: Sport Invest

Na elitní seriál, který začne v Lake Placid, je náležitě připravená: k dispozici má nové saně, helmu a kombinézu. „Ta je úplně super,“ pochválila výstroj a poznamenala, že si zvykla i na saně. „Už nepřemýšlím, že jezdím na jiných než oni, ale soustředím se jen na řízení. To je dobrý signál. Mohlo by to být fajn,“ usmívala se. Výsledek z říše snů? Razýmová zůstává při zemi Přečíst článek › Nové saně totiž lépe vyhovují techničtějšímu stylu její jízdy. „Budu moct využívat trenéra, který se podílel na jejich výrobě. Dobře ví, jak se nastavují. V našem sportu je to jeden z klíčových kroků. Je příjemné, že se mohu obrátit na někoho, kdo tomu rozumí,“ vykládala členka sportovního centra Olymp. Sezonu už ale zahájila. V dějišti svěťáku startovala přede dvěma týdny na Severoamerickém poháru a dvakrát skončila druhá. „Celkově jsem spokojená. Dráhu jsem si dobře otestovala. Docela jsem se s ní sžila,“ hlásila z Lake Placid. Cíl? Třetí titul v řadě V minulé sezoně měla rezervy na startu. To byl pro léto úkol číslo jedna. „Zhubla jsem čtyři kila. To mi pomůže v dynamice rozběhu. S trenérem jsme na startech zapracovali. Věnovali jsme se hodně sprintům. Doufám, že se to projeví i na ledě,“ popisovala třiadvacetiletá skeletonistka. Do Světového poháru se vrací po roční přestávce (při změně reprezentace nemělo Česko vyjetou kvótu). Natrénováno má prý dobře. „Už se nemohu dočkat, až všechno začne a zase se budu poměřovat s nejlepšíma holkama na světě. Věřím, že se mezi nimi neztratím,“ vyprávěla pražská rodačka, která vyrůstala v Německu, ale letos přesídlila do Česka. Úspěšný vstup do sezony. Biatlonistka Davidová dojela ve sprintu třetí Přečíst článek › A jaké má plány? „Láká mě stát se potřetí za sebou juniorskou mistryní světa. Těším se i na seniorský šampionát, který se jede koncem února v Altenbergu. Je to kousek za hranicemi, a tak doufám, že mě přijede podpořit hodně fanoušků,“ přála si Fernstädtová. Naposledy skončila na mistrovství světa čtvrtá. „Nerada bych si pohoršila. Mezi nejlepší chci patřit i ve Světovém poháru, ale je mi jasné, že mě čeká těžší sezona, než byla ta minulá,“ dodala.

Autor: Milan Novotný