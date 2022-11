O tréninkovém manku způsobeném srpnovým zraněním:

„Ještě to asi bude chvíli trvat. Od doktorů nemám úplně ve všem zelenou. Je potřeba, aby kost pořádně srostla. Bolí to, ale doufám, že bychom měli na začátku prosince stihnout závody v Lake Louise. S týmem se o to budeme maximálně snažit. Mohu lyžovat, ale musím být opatrná. Kdybych spadla, byl to velký problém. To už by nešlo řešit jednoduchou léčbou. Ale bavme se raději o pozitivních věcech…“

O tom, jak se s sžívá s novinkami v týmu:

„Zatím není jasné, jak to v sezoně půjde, ale doufám, že to i přes tréninkový výpadek zvládneme. Obměnil se tým i materiál. Je to tak trochu velká neznámá, částečně půjde o o zkušební sezonu, ale moc se na spolupráci těším. Jednak na fyzioterapeuta Jardu Blažka a servismana Gunthrama Mathise, který se dřív staral o lyže Bodemu Millerovi. Myslím, že to bude velká jízda, protože si troufám říct, je jedním z nejlepších ve svém oboru.“

O lyžích Kästle, na něž přestoupila od značky Atomic:

„Nové lyže jsem kvůli tréninkovému výpadku ještě nestihla otestovat v odpovídající rychlosti. Ale věřím, že na nich budu vyhrávat. Jinak bych do toho nešla. Doporučil mi je bratr mého lyžařského trenéra Ondra Bank. Už je nějaký čas zkoušel. Na druhou stranu je to trochu risk, protože se firma Kästle po delší pauze do rychlostních disciplín vrací. Bude to velká výzva i pro nového servisáka. Je moc fajn, že místo mě testovali jiní lidé, a snad to dopadne tak, že až si na lyže stoupnu, budou super připravené.“

O přednostech Gunthrama Mathise:

„Myslím, že je skvělý nejen jako servisák, ale i jako člověk. Seznámili jsme se na jednom kempu, kde servisoval Kästle, ale bylo to ještě v době, kdy jsem netušila, že přejdu na jejich lyže. Hned mi byla jasné, že tenhle chlapík ví, co a jak. A když jsem se ho pak zeptala, jestli by uměl servisovat snowboard, odvětil, že by to klidně zkusil. Byla jsem z toho hotová, že by taková legenda lyžařského servisu dělala i pro snowboardistku. Když se objevil na našem kempu, byl úplně boží. Říkal, že ho to bude bavit. Je to od něj moc milé, i když si chudák přidělal práci. Ale je do toho zapálenej. Když tým dělá nejvíc, co může, abych byla připravená, tak toho si cením nejvíc.“

O plánech na snowboardovou sezonu:

„Tak to se ještě uvidí… Je to bohužel tak, že když lyžuju, tak i snowboarduju. A to samé platí i opačně. Když jsem zraněná a nelyžuju, tak nemohu ani snowboardovat. Mohu se ale spolehnout Justina Reitera, mého dobrého kouče. Jsem přesvědčená, že to spolu zvládneme, a podaří se něco natrénovat. Uvidíme, co půjde udělat. Budeme postupovat krok za krokem.“

O medializované neshodě kolem reprezentační smlouvy, kterou s lyžařským svazem nemá uzavřenou:

„Takové věci by se neměly řešit přes média, přijde mi to poněkud netaktní. Smlouvy jsou soukromá záležitost a víc se k tomu nebudu vyjadřovat.“