Ke Koudelkovi by se mohli mohl připojit kvartet mladíků. Jedná se o Radka Rýdla, Davida Rygla, Františka Lejska, Kryštofa Hausera a také Filipa Sakalu, který už má ale řadu zkušeností včetně startu na olympiádě a v sobotu vyhrál v Liberci letní mistrovství ČR.

„Radek nebýval v tréninku stoprocentní. Je velký, má spíš koordinační problémy. Techniku potřebuje lehce upravit, snad se to zlepší. Trošku to teď chytá, snaží se víc než minulý rok,“ pochválil kouč.

Problémem Rygla je BMI. „Je junior, ještě může vyrůst. V minulosti měl rezervy v kondiční přípravě. Nabral trochu víc svalové hmoty, než potřebuje. Má nějakých čtyři pět kilo rezervy. Teď je to už na něm, jak bude plnit pokyny,“ sdělil Bajc.

Lejska považuje za velký talent. „Bohužel ho brzdí zdravotní trable. Nejvíc migréna. Pořád ho bolí hlava, ale lékaři nic nenašli. Musí brát prášky, což je trochu nebezpečné. Vždycky panuje obava, že se mezi skoky může něco stát, ale děláme všechno pro to, aby se na problém přišlo,“ vyprávěl trenér.

O posledně jmenovaném neměl Vasja Bajc do mistrovského závodu moc informací. „Viděl jsem ho jen na FIS Cupu ve Frenštátu, kde měl svůj tým. S námi netrénuje a nevím, jestli jde správnou cestou. Každý má ale možnost přijít a ukázat se, že může závodit na mezinárodní scéně,“ poznamenal.

Koudelka musí postupovat postupně

Sakala v Liberci odsunul na druhé místo Koudelku. Díky tomu by pro něj měly být dveře do reprezentace otevřené. A bylo by škoda šestadvacetiletého závodníka - syna olympijského medailisty Jaroslava – znovu nevyzkoušet.

O Koudelkovi je Bajc přesvědčený, že se definitivně vrátil. „Ale musí jít nahoru postupně. Vím, kam patřil, co dokázal, ale nedá se zvládnout přes noc, aby hned skočil do top 10. Víme, že je schopný se tam dostat, ale nebude to hned. Romanovi věříme a poskytneme mu odpovídající podporu,“ sdělil k české jedničce.

Na první Světový pohár, který se koná o prvním listopadovém víkendu v polské Wisle, vyrazí skokani nejspíš ve dvojici. Protože se nedá čekat, že by už panovaly sněhové podmínky bude se skákat na ledové stopě a umělohmotném doskočišti.

„Do Ruky pojede zřejmě jen Roman. Nechceme mladé nutit do větrných závodů. Spíš se objeví na kontinentálním poháru ve Vikersundu. Potom nastoupíme ve dvou nebo ve třech v Neustadtu a Engelbergu. Máme kvótu tří závodníků, ale naší filozofií je na mladé moc netlačit. Potřebují čas a nabrat zkušenosti,“ dodal.

Ženy si odbudou leteckou premiéru



Skoky na lyžích čeká nejdelší zimní sezona v historii. „Světový pohár začne 5. listopadu a skončí 2. dubna,“ zmínil Jan Baier, místopředseda skokanského úseku a člen skokanské komise FIS a tím, že nadcházející období přinese i další zajímavosti.

Seriál SP zavítá po 19 letech do USA. Druhý lednový víkend se v Lake Placid uskuteční tři závody a jeden z nich bude mít název Super týmový. „V něm se dvojice z každé země budou ve třech kolech střetávat vyřazovacím systémem. V tomto formátu se bude skákat i v rumunském Rašnově,“ pokračoval.

V rychle se rozvíjejícím skoku žen zabojují o body ve SP Klára Ulrichová a Karolína Indráčková, ale i její mladší sestra Anežka. Nejlepší ženy zažijí leteckou premiéru 19. března ve Vikersundu, což se ale českých reprezentantek zřejmě týkat nebude. „Na mamutím můstku se tam objeví prvních patnáct skokanek z Raw Air turné,“ poodhalil Baier novinky.