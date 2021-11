Bank, jinak též „generální Vagus“, jehož firma se zabývá vším kolem lyží včetně helem, nejdřív váhal, jestli se do projektu pustit. Nakonec ale účastník čtyř OH a osmi MS kývl.

„Aničce helma správně neseděla. Musela si pod ní dávat vycpávky, ale i tak se jí na hlavě posouvala, což zhoršovalo výhled,“ vypráví muž, mezi jehož největší úspěchy patří například páté místo v obřím slalomu na ZOH v Soči 2014 nebo bronz v superkombinaci na SP v Kitzbühelu 2015.

Nová přilba muže při jízdě pomoct

„Vyvíjíme helmy na míru tak, že po skenu, jsme schopní přímo na hlavu udělat vnitřní část. To byl startovací bod, po němž jsme Aničce mohli říct, uděláme to i pro tebe,“ pokračuje. „Při skeletonu se přilby obvykle speciálně nevyvíjejí. V našem případě si ji ale bude moct vyzkoušet a my můžeme ještě udělat nějaké úpravy.“

Při konstrukci malinko posunuli hledí, aby při rychlé jízdě nemusela tolik zvedat hlavu. „Vzali jsme v úvahu její poznatky, ale zase jsme toho nechtěli příliš měnit, aby toho nebylo najednou moc nového. Důležité bude i to, jaký bude mít pocit, až si helmu natáhne na hlavu,“ přemítá.

„Chceme, aby si ji vyzkoušela už za dva týdny při úvodních trénincích na prvním dílu světového poháru v Innsbrucku. Parádní by bylo, kdyby řekla, že je to super. Mělo by jí to pomoct při jízdě,“ přeje si Bank, který tak bude muset s kolegy z firmy Vagus vyrazit na první skeleton do Rakouska. „Těším se, že uvidím zase něco jiného,“ usmívá se pod vousy.

Na skeleton by si troufl

„A jestli bych se nechal přemluvit, abych si tobogan sjel? No asi jo, ale ono těžko půjde jen tak si skeleton vyzkoušet. Na to určitě mají nějaká pravidla, ale kdyby to šlo, dal bych si na špičky nohou nějaké brzdy a frčel bych,“ chechtal se.

Jízdu v ledovém korytu ale prý už zažil. „Bylo to ve Svatém Mořici a seděl jsem na zadní pozici dvojbobu. Vzpomínám, že při tom byla obrovský tlaky,“ líčí jednačtyřicetiletý chlapík, který si v zimě nejraději zalyžuje v lese na skialpech. „To mě baví.“

I když už není členem týmu Ester Ledecké, je s ní stále ve styku. „Píšeme si. Mám informace, ale jak je na tom, to asi ani nesmím prozradit… (směje se) Těším se na její sjezdy. Dokáže takové věci, jaké mě ani nenapadnou. Vždycky jí píšu, že jsem největší fanoušek, jakého má,“ vykládá.

„Potkali jsme se v Livignu na testech lyžáků. Po třech dnech mě vyhecovala, abych si to s ní rozdal na kopci. Šel jsem do toho a dostal strašně na pr..l. Ale to jsem tušil,“ uzavírá.