Bauer letos působil u svého laufařského týmu v pozici ředitele i šéfa servisu a příští sezonu si vyzkouší další roli – reprezentačního trenéra v Polsku.

„Pro mě to je velká výzva a jsem moc rád, že se podařilo najít smysluplné spojení s mým týmem, bez toho bych nemohl nabídku přijmout. Je mi ale jasné, že v zimě nepůjde zvládnout dohromady obě pozice v takovém rozsahu jako letos. Během sezony proto organizační věci kolem laufařského týmu přestoupí na někoho jiného. Pořád ale zůstávám jeho šéfem a jsem za něj kompletně zodpovědný,“ zdůrazňuje Bauer, který na závěrečném galavečeru Visma Ski Classics převzal prestižní ocenění pro nejlepšího týmového ředitele roku.

Letošní sezona skončila pro eD system Bauer Team úspěšně pátým místem v pořadí týmů. Kateřina Smutná navíc vybojovala třetí místo mezi ženami a těsně za elitní desítkou v individuálním hodnocení byli Alexis Jeannerod a Roxane Lacroixová, kterým patří shodně jedenáctá příčka. „Se sezonou jsem spokojený, byť mě samozřejmě trošku mrzí, že Ilja Černousov letos bojoval trochu víc se zdravím a virózami, což nás oslabilo. Páté místo je ale špičkový výsledek, stále patříme k nejužší světové špičce,“ bilancoval spokojeně Bauer.

Pod jeho drobnohledem budou v příští sezoně kromě členů eD system Bauer Teamu i polští reprezentanti, jejichž trenérem se Lukáš Bauer stal v minulém týdnu.

„Seniorský reprezentační tým Polska čítá aktuálně čtyři muže, jsou tam i dva závodníci do 23 let. Mým cílem je postupné budování a zkvalitnění týmu, jehož nejvýraznějším členem je momentálně sprinter Maciej Starega, který dokáže bodovat ve Světovém poháru. Je ale třeba současně řešit, kdo přijde po něm. Já budu zodpovědný za kompletní přípravu týmu a k ruce budu mít polského asistenta,“ prozrazuje Lukáš Bauer, který v Polsku podepsal smlouvu na tři roky, do olympijských her v Pekingu.

Hlavním předpokladem pro kývnutí na nabídku polské reprezentace byla pro Bauera možnost řídit dál i svůj laufařský tým, se kterým v příštím ročníku vstoupí už do šesté sezony Visma Ski Classics. „Oba dva, ten laufařský i polský reprezentační, se de facto spojí, co se týče tréninkového procesu během jara, léta a podzimu. Zvýší se tím tréninková konkurence jak pro laufaře, tak pro členy polského týmu.



Počítám s tím, že taková spolupráce skončí v půlce listopadu, kdy už každý tým pojede po své linii, Poláci závody Světového a Kontinentálního poháru, dálkový tým seriál Visma Ski Classics. Pro mě bude přes zimu prioritou účast na závodech Světového poháru s polskou reprezentací, měl bych ale stihnout i zhruba třetinu laufů. Tým každopádně zůstává nadále špičkově zajištěný a fungovat bude prakticky stejně jako dosud,“ popisuje systém fungování Bauer.

První společné soustředění polské mužské reprezentace i eD system Bauer Teamu proběhne už příští týden v Orlických horách a další budou následovat až do listopadu. „Laufařský tým by se měl potkávat jednou měsíčně jako v minulých sezonách. Pro ně se změní jen to, že přibyde počet účastníků. Poláci mohou mít soustředění víc nebo budou o něco delší a věnovat se jim budu 365 dní v roce,“ uzavírá český medailista z olympijských her i mistrovství světa, kterého čeká další velká lyžařská výzva.