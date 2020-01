Ve Vysočina Areně se v sobotu a v neděli představí Kateřina Razýmová a Petra Nováková. Její bratr Michal musí bohužel s návratem počkat.

Nejlepší vstup do sezony měla Razýmová. Ve finském středisku Ruka dojela pátá v klasické desítce, dál se objevovala v popředí výsledkové listiny světového poháru. Ale Tour de Ski nemohla kvůli nemoci dokončit.

„Střevní chřipka naštěstí neměla dlouhé trvání. Potíže ustoupily a doma jsem mohla krátce po Novém roce začít s tréninkem. Můj zdravotní stav se zdá uspokojující,“ pochvalovala si osmadvacetiletá závodnice.

Vypravila se na krkonošské Mísečky, jelikož při současném žalostném stavu sněhu tam našla dobré podmínky.

„Momentálně nevím, co mohu od sebe čekat. Budu se ale snažit, abych navázala na předchozí výsledky, ale v jaké formě se představím, se ukáže až při závodě. Na pocity z tréninku se moc sázet nedá,“ přemítala.

Jako kdyby měla na hlavě krabici

Podle její kolegyně Petry Novákové na Tour de Ski bacily v českém týmu poletovaly. „Nejsem na onemocnění moc náchylná, ale něco na mě skočilo. Bolelo mě v krku, třásla jsem se zimou a připadalo si, že mám na hlavě krabici. Nemělo cenu to dál pokoušet, odjela jsem s angínou,“ vyprávěla.

Česká nominace

Ženy: Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Zuzana Holíková, Petra Hynčicová, Kateřina Janatová, Klára Moravcová, Petra Nováková, Kateřina Razýmová, Sandra Schützová, Anna Sixtová. Muži: Jonáš Bešťák, Tomáš Dufek, Adam Fellner, Tomáš Kalivoda, Petr Knop, Vladimír Kozlovský, Tomáš Lukeš, Jan Pechoušek, Miroslav Rypl, Luděk Šeller, Kim Žalčík.

Největší hvězdy

Alexandr Bolšunov (Rusko), Johannes Klaebo (Norsko), Sergej Usťugov (Rusko), Therese Johaugová (Norsko), Heidi Wengová (Norsko), Natalja Něprjajevová (Rusko)

Antibiotika dobrala minulý týden a od té doby lehce jezdila na Božím Daru. „Uvidíme, na co to bude v Novém Městě stačit. Říká se, že je to vrchol sezony, ale na druhou stranu to je závod jako každý jiný svěťák. Budu chtít odvést to nejlepší, ale nedokážu říct, kam se po nemoci zařadím,“ pokyvovala hlavou.

Asi nejvíc náchylný na onemocnění je z běžkařské party bratr Petry Michal Novák. V jeho případě mělo onemocnění z Tour de Ski nejdelší trvání a po domluvě s trenérem a lékařem domácí závod vynechává.

„Musel jsem prodloužit braní antibiotik, ale ani potom to se mnou nebylo úplně v pořádku. Primární je doléčit se, abych mohl startovat v dalších závodech. Trénuju jen tři dny, takže by nemělo cenu jet do Nového Města oslabený. Samozřejmě mě to hodně mrzí, ale nedá se nic dělat,“ krčil rameny.

Novák má chronický problém s dutinami a nachlazeními. „Od lékaře mám doporučení, abych vymyslel speciální masku, která by mi při jízdě na běžkách chránila obličej. Je možné, že trable vznikají při velké zátěži z nárazů studeného vzduchu. Řešíme to s odborníky z ORL, a tak si zkusím pořídit trochu kuriózní ochranu.“

Slavné kapitoly psali Bauer a Neumannová

Historie významného závodu Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě sahá do třicátých let minulého století. Poprvé se jelo 6. a 7. ledna 1934.

O tomto víkendu se ve Vysočina Areně sejde světová špička po čtyřleté přestávce.

Největší sláva Zlaté lyže přišla v době, když se závod stal součástí světového poháru. Ženy se na Vysočině představily poprvé v roce 1981, muži o sedm let později. Obě pohlaví pak na Moravě společně startují od roku 1989.

SP běžců na lyžích se na Vysočině nejezdí každý rok, ale letos se novoměstští organizátoři ujali pořadatelství už po- jednadvacáté.

V průběhu téměř čtyřiceti let na Českomoravskou vysočinu zamířilo několik desítek olympijských vítězů i mistrů světa. Díky tomu stálo Nové Město nejen u zrodu Světového poháru, ale i seriálu Tour de Ski.

Vrchol přišel v letech 2007/08 a 2008/09. To se v Česku jela právě Tour de Ski a prvním případě zaznamenal Lukáš Bauer čtyři vítězství. A protože jednou slavil už v roce 2003, patří k vůbec nejúspěšnějším lyžařům novoměstského podniku.

Dvě vítězství v Novém Městě zaznamenala i Kateřina Neumannová. „Jela jsem tam hromadu svěťáků a dlouho jsem nemohla trefit dobrý závod. Zlom nastal, když se mi narodila dcera. Pak jsem dvakrát vyhrála a jednou byla druhá,“ říkala olympijská vítězka z Turína při v rozhovoru na webu czech-ski.com.

„V tu dobu byl celý tým silný, i kluci, a na trati se sešlo i 30 000 diváků. Při vzpomínce na tyto úspěšné závody v závěrečné fázi kariéry mě dodnes mrazí. Jsou to pro mě po olympiádě a mistrovství světa jedny z nejkrásnějších zážitků,“ doplnila.