Ve finále už Beranová nevypadala čerstvě a zmínila, že jí došly síly. „Laktát jsem měla v sobě už vysoký. Bylo toho hrozně moc. V kopci jsem se sotva hnula, proto to ve finále vypadalo, jak to vypadalo,“ konstatovala a pochválila servis.

„Měli jsme skvělé lyže. Závodilo se tu přírodním sněhu a kluci to dokázali neskutečně namazat. Fakt to jelo nádherně,“ libovala si závodnice, která se stala třetím českým běžcem na lyžích, jež se na závodech SP probojoval do finále.

Razýmová se vrací po narození dcery. Po tréninku už se neprospím, směje se

Před Beranovou to vyšlo Kateřině Neumannové a Dušanu Kožíškovi. Česká olympijská vítězka běžela finále před patnácti lety. „Přijde mi to, že jsme se tam konečně dostali… Trvalo to, ale musíme jít ještě dál,“ vzkázala.

Z českých mužů se probojoval do semifinále Michal Novák. Tam sice jeho cesta skončila, ale obsadil desáté místo, což je jeho top výsledek v sezoně. „Desáté místo je skvělé,“ prohlásil nejlepší český běžec na lyžích.

„Zvlášť když jsem měl štěstí v kvalifikaci, z níž jsem postoupil těsně z devětadvacátého místa. V semifinále jsem se pak dopustil chybičky. Měl jsem zabrat dřív a udělat si trochu náskok. To mě mrzí, je na čem pracovat, ale převládá spokojenost. Se servisem se nám povedl super den,“ líčil Novák.

Černý zlomil hůlku

Body do hodnocení světového poháru získali i další Češi. Mezi ženami postoupila do vyřazovacích jízd ještě Barbora Antošová, která po šesté příčce ve čtvrtfinále obsadila 27. pozici.

Novák se cítí před startem SP ve formě. Skvělé by bylo desáté místo a výš, říká

V mužské kvalifikaci si nejlépe vedl Ondřej Černý. Zaběhl pátý čas, ale ve čtvrtfinále měl smůlu. Zlomil hůlku a přišel o naděje na postup. První vyřazovací jízda byla konečnou rovněž pro Luďka Šellera. Prvně jmenovaný bodoval dvaadvacátým místem, jeho kolega byl klasifikován o čtyři příčky níž.

Program v Beitostölenu bude pokračovat v sobotu klasickou desítkou s intervalovým startem a nedělní smíšenou štafetou na 4x5 kilometrů.