"Věděla jsem, že dneska už mě to bude docela bolet, tak jsem si řekla že si to nebudu ještě víc ztěžovat nějakými trestnými koly. A povedlo se mi to úplně skvěle. Měla jsem dost štěstí na lidi, vždycky jsem měla někoho, kdo mi určoval tempo a za kým jsem se mohla schovat," radovala se v rozhovoru s Českou televizí.

Český šéf Hamza volal na Ukrajinu, nabídl tréninkové zázemí i ubytování

Po návratu z olympijských her se jí znovu začalo dařit. "Musím říct, že mě trošku mrzí, že se ta forma vyhnula olympiádě, ale hlavně, že někdy je. Já jsem se fakt těšila zpátky do svěťáku a asi bylo na co," usmívala se sedmadvacetiletá závodnice. Bodovala pošestnácté za sebou. "Já jsem strašně ráda za tu stabilitu výkonů. To je ještě cennější než nějaký jeden ustřelený výsledek."

Puskarčíková byla dostižena o kolo

Na rozdíl od Jislové se na střelnici nedařilo Markétě Davidové, která se po dvou chybách při úvodní položce propadla do čtvrté desítky. Pak na každé další zastávce minula po jednom terči a pohoršila si ze 22. místa na třiatřicáté. Lucie Charvátová udělala rovněž pět chyb a obsadila 43. místo. Eva Puskarčíková musela na sedm trestných kol už po položkách vleže a byla dostižena o kolo, takže závod nedokončila.

Biatlon odmítá znaky agresorů. Špatný vtip, reaguje Šlesingr, Rusové se urazili

Eckhoffová se ujala vedení bezchybnou první položkou a na závěrečnou střelbu přiběhla s náskokem tři čtvrtě minuty. Pak sice udělala dvě chyby, ale míjely i její konkurentky, takže o vedení nepřišla. Vyhrála o šestnáct sekund před Italkou Dorotheou Wiererovou. Třetí skončila vítězka sprintu Denise Herrmannová z Německa.

Dnes čtvrtá Röiselandová vede před posledním stíhacím závodem v průběžném pořadí o 60 bodů před Švédkou Elvirou Öbergovou. Malý glóbus má jistý, protože v sezoně má v této disciplíně výrazně více vítězství.