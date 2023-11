Za dva týdny se roztočí ruleta Světového poháru v běhu na lyžích a největší českou nadějí bude stejně jako v minulých sezonách Michal Novák. Jeho cílem je dokázat, že patří ke světové špičce, což v minulé sezoně potvrdil celkově devátým místem ve SP. K tomu, aby mohl pokračovat na vysoké úrovni, naslouchá i radám norského experta.

Michal Novák | Foto: Bára Reichová/Svaz lyžařů ČR

Novák v přípravě na nadcházející zimu velké změny nedělal. „Objem už asi víc navýšit nejde, ale přidalo se na intenzitě. Zvládli jsme, co jsme naplánovali, byť do toho přišla rýmička a alergie,“ poznamenal šestadvacetiletý závodník Dukly Liberec, který je momentálně s českým týmem na kempu v Davosu, kde panují příznivé sněhové podmínky.

Musel jste přípravu nějak korigovat?

Nálož pro mé tělo je dlouhodobě velká a ze zdravotního hlediska musím být pod kontrolou. Abych se nezničil, reaguju především na vlastní pocity.

Jak se projevuje spolupráce s norským specialistou na běžeckou techniku Ragnarem Bragvinem Andresenem?

Už loni na mě dohlížel a teď jsem nadšený, že ho má i reprezentace. Pro mě je to bonus, protože se nemusím o nic starat. Je to docela velký střípek. (usmívá se) Můžeme pracovat na fyzičce nebo síle, jak chceme, ale když špatně lyžujeme, musí se to podchytit, aby se neplýtvalo energií. Je to super.

SP startuje ve Finsku

Úvodní díl elitního seriálu se odehraje tradičně na dalekém severu. Od 24. do 26. listopadu se ve finském středisku Ruka pojedou sprinty, závod na 10 km klasicky s intervalovým startem a dvacítka volně s hromadným startem.

Loni jste se několikrát umístil v elitní desítce… Bude dělat fanouškům radost i v nadcházející sezoně?

Rád bych jim dělal radost pořád. A ještě větší. (směje se) Ambice mám vysoké, dosavadní výsledky bych nejraději vylepšil.

Dal jste si do sezony nějaký cíl?

Konkrétní číslo, kam bych se chtěl přiblížit, nemám. Samozřejmě výsledky okolo top 10 by měly být standard. Čtvrté místo z minulé sezony je docela vysoká laťka, ale budu samozřejmě rád, když se mi ho podaří překonat.

Na jaké tratě se budete soustředit?

Říkal jsem si, že bych se měl zaměřit buď na distanc, nebo na sprint. Nakonec je řešení takové, že se soustředím na sprinty a desítky. Pak máme v programu nově dvacítky, ale na ty se už nebudu tolik koncentrovat.

V sezoně chybí vrchol v podobě MS nebo OH. Dá se říct, že bude odpočinkovější?

Z mentálního hlediska možná ano. Na druhou stranu rok bez olympiády a šampionátu využije řada závodníků k tomu, aby trénovali ještě víc. A když pak přijde olympiáda, v přípravě trochu zvolní a forma přijde. Já se na sezonu těším, budu ji brát vážně, ale i tak, aby mě bavila. (usmívá se)

Na co se zaměříte, když není globální vrchol?

Myslím, že pro všechny to bude Tour de Ski. Etapový závod tak bude pestřejší a tvrdší než jakýkoliv rok předtím.

Běhům jasně vládnou Norové. Nepřišel čas rozbít jejich dominanci?

To by bylo fajn. (usmívá se) Rusové tam nejsou, ale i tak to by bylo těžké. Uvidíme.