Norská dominance? Už tak trochu nuda. Skandinávská velmoc běžeckého lyžování po banu pro Rusy nemá absolutně žádnou konkurenci. Zašlo to až tak daleko, že nadvláda nad zbytkem světa omrzela i samotné Nory. Přiměje je to k drastickým změnám?

Michal Novák (vlevo) se ve Světovém poháru prosadil na stupně mezi Nory | Foto: ČTK/Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP

Norští běžci na lyžích už řadu let kralují, ale po vyhazovu ruských běžců je jejich hegemonie ještě markantnější. Ze Světového poháru se stalo mistrovství Norska. Při pohledu do výsledkové listiny každého závodu si pomyslíte, že vás šálí zrak. Tolik norských vlaječek na nejvyšších místech? Soupeři jsou znechucení, frustrovaní. Není divu, že to mezinárodní federaci znepokojuje. Vždyť norská dominance trvá už dva roky.

„Není divu, že si zahraniční soupeři zoufají. Stále totiž přicházejí noví Norové, jejichž jméno sotva slyšeli, kteří vtrhnou na stupně vítězů a vyhrávají závody Světového poháru,“ nadhodila norská legenda Torgeir Bjørn poté, co Norové ovládli další díl Světového poháru v Trondheimu.

Jen pro ilustraci – skiatlon vyhrál domácí Klaebo, třetí a čtvrtí byli jeho krajané Tönseth a Krüger. Mezi ně se dokázal vklínit Musgrave. V první šestce byli hned čtyři Norové.

Pokud budou zástupci jediné země stále vítězit, nikoho to nebude bavit. Už i samotní Norové se nad tím pozastavují. V sázce je totiž budoucností běžeckého lyžování. „To, co se děje, beru vážně,“ má obavu několikanásobný mistr světa Pål Golberg.

Ten přišel s odvážným nápadem. Navrhuje, aby Norové nechali soupeře nakouknout pod pokličku, jak to u nich funguje. „Je jisté, že pokud bude tato situace trvat příliš mnoho let, bude to mít vliv na atraktivitu tohoto sportu. V krátkodobém horizontu bychom se možná měli víc dělit o naše know-how,“ řekl Golberg norského deníku Dagbladet.

A nebál by se zajít ještě dál. „Možná bychom dokonce měli otevřít naše mazací zařízení a zajistit, aby všichni měli stejně konkurenceschopné lyže,“ nadhodil třiatřicetiletý šampion z Norska.

Norům to jede líp

Od letoška se mažou lyže bez zakázaného fluoru. A Norové jsou ve vývoji nové mázy evidentně napřed. To zjistila třeba i biatlonistka Markéta Davidová. „Je poznat, že Norům to jede o trošku lépe než ostatním,“ konstatovala.

Norové už teď kooperují s ostatními zeměmi na bázi tréninků. Kateřina Janatová dostala příležitost připravovat se s norskou reprezentací. „Jsem ráda, že mi umožnili pobyt v Norsku. Trénovala jsem i s Tiril Wengovou, mistryní světa ve štafetě. Určitě mi to prospělo, měla jsem kolem sebe dobré lidi,“ líčila česká jednička v rozhovoru pro Deník.

Janatová získala zkušenosti k nezaplacení. „Dozvěděla jsem se spoustu věcí, jak se Norové připravují a jak to mají nastavené v hlavě. Je to o tvrdé práci a už jsem zastánce toho, že víc než kvantita je kvalita.“

O rozbití norské dominance usiluje i nejúspěšnější český závodník Michal Novák. Letos se mu to jednou povedlo. Na dvacítce v Ruce doběhl druhý. Hádáte správně, nestačil jen na Nora Jenssena. Mimochodem, třetí skončil další norský reprezentant Amundsen.

„Sice tam nejsou Rusové, ale i tak to velmi těžké,“ prohodil.

Právě Rusové distancovaní kvůli válce na Ukrajině by mohli norskou enklávu rozcupovat a běžecké lyžování udělat znovu zajímavé. O jejich návratu ale nechtějí závodníci ani slyšet.

„Myslím, že většina lidí bude souhlasit s tím, že je zábavnější soutěžit, když jsou u toho Rusové. Ale dokud jsou ve válce a dělají to, co dělají, nemyslím si, že by jim mělo být dovoleno soutěžit,“ pronesl rázně Švéd Calle Halfvarssonilla.