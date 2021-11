„Největší naději máme ve sprintech a team sprintech, kde se budeme snažit atakovat první desítku,“ shodli se trenéři obou reprezentačních celků při videokonferenci ve finském Rovaniemi u polárního kruhu, kde se běžci připravují na úvod sezony.

Do sezony nenastoupí jednička Kateřina Razýmová, která se připravuje na mateřské povinnosti. Zastoupit by ji měla její jmenovkyně Janatová.

„V tuto chvíli zůstáváme vpětičlenném složení. O případném doplnění týmu budeme rozhodovat až na základě výsledků prvních závodů OPA Cupu,“ nechal se slyšet kouč Jan Franc.

Razýmová bude chybět ve štafetě

Podle něj by jeho svěřenkyně měly bojovat o pozice v top 10. „Každé umístění do dvacátého místa je pro nás dobrým výsledkem. V některých závodech se ale budeme snažit atakovat nejlepší desítku,“ poznamenal.

Kateřina Janatová byla v minulém ročníku SP druhou nejvýše postavenou českou závodnicí. „Letos bych chtěla bodovat v každém sprintu a probojovat se do top 5 v teamsprintu. Doufám, že se mi zadaří i v klasice. Letos jsme na ní hodně pracovali,“ naznačila své ambice.

Zvýšený tlak na svou osobu si nepřipouští. „Vždycky budu závodit na maximum a chtít vylepšit loňské výsledky. Myslím, že to bude v pohodě a pomyslnou českou jedničku zvládnu,“ usmívala se. „Neúčast Katky Razýmové je ale ztráta pro štafetu,“ konstatovala.

Mixsprint bude vítaným zpestřením

V zimě se v programu SP objeví novinka v podobě smíšeného sprintu. „Na to se moc těším. Každé zpestření našeho sportu je fajn. Asi předjímám, ale pokud bychom jeli spolu s Michalem Novákem, mohli bychom pomýšlet na vyšší příčky,“ přemítala.

Její parťák mix rovněž vítá. „Je to zpestření pro nás i pro fanoušky a máme šanci uspět,“ sdělil závodník, který je v posledních letech podepsán pod nejlepšími výsledky českých mužů. Michal Novák směřuje do světové špičky a každý rok se v žebříčku SP posouvá. „Kdo by nechtěl vyhrát…,“ usmál se. „Budu rád, když se mi podaří v tomto trendu pokračovat, ale nechám se překvapit.“

Kromě olympiády se nejvíc těší na Tour de Ski. „Bude v kratším formátu než obvykle, a to by mi mělo vyhovovat. Jsou tam sprinty, distance nejsou moc dlouhé a je dostatečný prostor na odpočinek. Mohlo by to být fajn i z pohledu výsledků,“ vykládal.

Reprezentant v běhu na lyžích Michal Novák.Zdroj: czech-ski.com

Výhled do sezony naznačil kouč mužů Vasil Husák. „Připravujeme se plnohodnotně na sprinty i na distanční závody, ale je pravda, že s ohledem na předpoklady našich závodníků budou krátké tratě víc atraktivní,“ pravil reprezentační trenér.

Oba týmy našly na soustředění v Rovaniemi příznivé podmínky. „Je to zvláštní, ale momentálně tu není sníh a teploměr neklesá pod nulu,“ uvedl Husák. „Sice je všude bílo, ale sněhu jsou asi tři centimetry. Lyžovat můžeme díky technickému sněhu, který je položený na osmikilometrovém okruhu. K dispozici máme i atletickou halu a posilovnu.“

Každodenní testy Janatovou nepotěšily

Zprávy z Pekingu se k běžcům dostávají sporadicky. Zatím vědí jen to, že je čeká umělý sníh a velká zima. Novák proto ohledně olympiády zůstává v klidu.

„Upřímně to moc neřeším. Nevím, co se dá Číňanům věřit. Všechno uvidíme na místě. Myslím, že to předem nemá smysl řešit,“ krčil rameny závodník Dukly Liberec.

To jeho oddílová parťačka nehodlá nechat nic náhodě a o situaci v Pekingu se zajímá. „Připravuju se na to psychicky, abych se vším počítala. Nechci, aby mě tam něcopřekvapilo,“ zamyslela se Janatová. „Třeba se soustřeďuju, že budeme muset počítat s omezením při vstupu na trať. Má to být jen pár hodin denně. No a testování každý den mě také moc nepotěšilo,“ dodala světlovláska.