„Závody na kolečkách jsou pro mě důležité a výsledky moc pěkné, ale je to hlavně součást přípravy na zimu. Beru to jako vhodný doplněk,“ prozradila Sandra Schützová.

Rodačka z Jilemnice v minulosti v hlavní zimní sezoně startovala ve světovém poháru a třikrát se objevila na mistrovství světa. Před pár lety ale z osobních důvodů přestala reprezentovat. Pak se do národního týmu na rok vrátila, ale už v něm zase není.

„Mým snem je dostat se na olympiádu v Pekingu, a na to je potřeba splnit nominační kritéria,“ prozradila devětadvacetiletá lyžařka.

Dvakrát se hrála česká hymna

Sandře Schützové se na kolečkových lyžích daří a ve Světovém poháru se vyrovnaně utkává s řadou známých lyžařek. Úvodnímu podniku v Banské Bystrici zápolila se Švédkou Linn Sömskarovou, do estonského Otepää přijela hvězdná Ruska Natalie Něprjajevová a v lotyšské Madoně bojovala se Slovenku Alenou Procházkovou.

Závodnici, na jejíž počest se v předchozích víkendových trojstartech dvakrát hrála česká hymna a patří ji žlutý dres pro vedoucí ženu celkového pořadí, teď začíná mistrovství světa ve Val di Fiemme. Tím zároveň vyvrcholí Světový pohár.

„Co vím, tak by se tam měla sejít těžká konkurence. Zase má přijet Sömskarová i silné Rusky, ale hlavně Slovinka Anumarija Lampičová, která na posledním šampionátu vybojovala dvě bronzové medaile a je vítězkou Světového poháru ve sprintu. Holky si budou chtít porovnat výkonnost i v průběhu přípravy,“ přemítala lyžařka.

I tak si věří na dobrý výsledek. „Svěťák vedu asi o pětapadesát bodů. Je o co bojovat. Seriál mohu vyhrát a pokusit se i o medaili z šampionátu. Získat křišťálový globus by bylo něco krásného. Trofej je stejná jako zimní, a tu u nás moc lidí nemá,“ culila se blonďatá dlouhovláska, která byla v letním SP už jednou celkově druhá.

Zadarmo nic nedostane

Až se začne závodit na sněhu, čeká na Sandru Schützovou velice náročný úkol: přesvědčit reprezentačního trenéra, že patří do nejužší české špičky.

„Předpokládám, že vyrazím na první závody OPA Cupu, což je úrovní nižší seriál pod Světovým pohárem. Budu se snažit předvést co nejlepší výsledek, a to samozřejmě vždycky záleží i na konkurenci,“ pokyvovala hlavou.

V podstatě to znamená, že by na základě prvních startů měla být nominovaná do družstva pro Světový pohár. „To bude první důležitý krok. Teprve když předvedu nějakou výkonnost, mohu uvažovat o Pekingu. Je to dlouhá cesta, ale odehraje se v krátkém časovém úseku. Moc pokusů mít nebudu,“ prohlásila Schützová.

A moc dobře ví, že ji nečeká nic snadného. „Naše družstvo je kvalitní a vyrovnané. Úroveň holek šla nahoru. Zadarmo nic nedostanu,“ dodala.