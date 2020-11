To už je minulost a stejně jako bublina, v níž byla prakticky celý listopad uzavřená při soustředění reprezentačního týmu ve finském Rovaniemi. Teď má před sebou nabitý program. Dnes ji ve středisku Ruka čeká sprint, v sobotu a v neděli jsou na řadě distanční závody – nejdřív klasika a pak stíhačka volným stylem.

Minulý víkend devětadvacetiletá lyžařka vyhrála v Rovaniemi dva testovací závody. „Asi na tom nebudu špatně, ale nejsem po výhrách přehnaně optimistická. Teď to bude o něčem jiném,“ říká rodačka z Domažlic.

Loni jste byla ve Finsku na úvod pátá. Budete to mít v hlavě?

Spokojená bych byla s výsledkem do dvacátého místa. Pokud bych se dokázala lepším umístěním překvapit, bude to třešnička na dortu.

Na loňský rok musíte mít příjemné vzpomínky…

Dýchlo to na mě, ale nervozita je obrovská. Už se těším, až to začne a ta tréma ze mě spadne. Jsem ráda, že se sprint jede klasicky. To je moje silnější stránka.

Cítíte tlak před startem?

Vnímám ho, ale vytvářím si ho sama na sebe. Ono je příjemné vystoupat výkonnostně nahoru, ale horší by byl sešup dolů. Vyrovnávám se s tím, ale mám pocit, že mi to moc nejde.

Zvýšilo se vám po minulé sezoně sebevědomí?

Je příjemné závodit kolem první desítky. Nějaké místo jsem tam našla. Snad se tam budu objevovat i letos.

Jak vnímáte podmínky způsobené nákazou koronaviru a mnohde chybějící diváci?

Snažím se to moc neprožívat a soustředit se na svůj výkon. K tomu jsou diváci fajn, ale když člověk jede naplno, tak je zase tak nevnímá. Není to alfa a omega závodění.

Vadila vám dlouhá tréninková bublina?

Jsem spíš takový domácí mazlíček, ale jinak to nešlo udělat. Pomohlo mi, že jsme v Rovaniemi bydleli v apartmánech a mohla si vařit, což simuluje běžný den. Čas mi poměrně utíkal. Něco jsem napekla, ale něco nebylo k jídlu. (smála se) Dá se říct, že jsem omezení ani nevnímala.

Jaká očekávání máte na začátku sezony?

Ke každému závodu budu přistupovat jako by šlo o vrchol sezony. Těmi budou Tour de Ski, Světový pohár v Novém Městě na Moravě a mistrovství světa v Oberstdorfu. Uvidíme, jak se s tím poperu a jestli vydržím zdravá.

Český tým má nově k dispozici servisní kamion. V čem vám může být užitečný?

Vidím v tom samé plusy. Servisákům to ulehčí práci, a bude znamenat výhodu i pro nás. Minimálně se tím přiblížíme vyspělým týmům.