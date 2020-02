Tak trochu jako biatlonová dvojčata působí Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová. Na závodech spolu sdílejí pokoj, radost i smutek, vymýšlejí legrácky a nyní slaví i první velkou medaili. Skvělým úvodem položily na mistrovství světa v Anterselvě základ k bronzu smíšené štafety, který získaly s Ondřejem Moravcem a Michalem Krčmářem.

Mistrovství světa v biatlonu: smíšená štafeta, 13. února v Anterselvě. Český tým se raduje z třetího místa, nahoře je Markéta Davidová | Foto: ČTK

"Ani ještě nevěřím, že se to stalo. Ale jsem strašně šťastná," řekla devětadvacetiletá Kristejn Puskarčíková hodinu po závodu a následných oslavách s týmem. "Mám stejné pocity. Myslím, že Evik to vystihla," přitakala o šest let mladší Davidová.