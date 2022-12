„Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Hlavním atributem byla asi dnes střelba. Pocity na trati totiž nebyly kdovíjak vítězné,“ řekla pro Českou televizi Davidová, která poukázala na složité podmínky a zledovatělé sjezdy. „Z druhého místa mám radost. Ve dvoupoložkových závodech se mi teď nedařilo a jsem ráda, že jsem to trochu prolomila. Je to i dobrá pozice do stíhacího závodu,“ doplnila.

Davidová skončila ve sprintu na stupních vítězů popáté. Lépe dojela v disciplíně jen před třemi lety v Anterselvě, kde zvítězila. V průběžném pořadí SP se posunula na sedmé místo.

Další českým závodnicím se nedařilo. Jessica Jislová skončila po dvou chybách pětapadesátá, Lucie Charvátová byla kvůli třem trestným kolům o další čtyři příčky níže. Do stíhacího závodu se nekvalifikovala 62. Tereza Voborníková, chybět bude i sedmasedmdesátá Eliška Václavíková.

Třetí běžecký čas

Desátá žena posledního Světového poháru Davidová se na první stupně vítězů v Hochfilzenu probojovala i díky třetímu běžeckému času. Po chybě v úvodu druhé položky odložila poslední ránu a tu trefila. Do cíle dojela se startovním číslem 8 na průběžném prvním místě a čekala na ostatní soupeřky. Sesadila ji však jen Herrmannová-Wicková.

„Nedala jsem první střelu vestoje a na tu poslední jsem si moc nevěřila. Proto jsem ji odložila, bála jsem se. Bylo to tedy více kontrolované a ne tak rychlé,“ uvedla Davidová.

Na její druhé místo sice později útočily Italka Dorothea Wierererová, Slovinka Anamarija Lampičová či Francouzka Chloé Chaveliérová, všechny ale při druhé střelecké zastávce také chybovaly.

Herrmannová-Wicková vyhrála jubilejní desátý individuální závod v kariéře. Třetí Simonová se zase posunula do čela průběžného pořadí SP o 12 bodů před Lisu Vittozziovou z Itálie.

Závod SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko)



Ženy - sprint (7,5 km): 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 20:07,1 (0 tr. okruhů), 2. Davidová (ČR) -18,1 (1), 3. Simonová (Fr.) -20,1 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -32,4 (2), 5. Lampičová (Slovin.) -35,8 (3), 6. H. Öbergová (Švéd.) -37,2 (2), …55. Jislová -1:58,8 (2), 59. Charvátová -2:06,9 (3), 63. Voborníková -2:16,5 (1), 77. Václavíková (všechny ČR) -2:52,0 (2).



Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. Simonová 220, 2. Vittozziová (It.) 208, 3. Herrmannová-Wicková 195, 4. H. Öbergová 184, 5. E. Öbergová 171, 6. Tandrevolová (Nor.) 170, 7. Davidová 166, …43. Voborníková 19, 58. Václavíková 2.