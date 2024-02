Po fiasku smíšené štafety na úvod biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě přichází čas na nápravu. Alespoň v to doufá český tým a s ním i všichni fanoušci. Po dni volna se dnes poběží sprint žen s českou nadějí Markétou Davidovou.

Fandění na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. | Video: Deník/František Vondrák

Mají co napravovat. Česká smíšená štafeta byla ve středu v zahajovacím závodě domácího MS až čtrnáctá, což je nejhorší výsledek od roku 2009. U propadáku byly i Markéta Davidová a Jessica Jislová, které budou mít šanci na reparát v dnešním sprintu na 7,5 km. Do něj nastoupí ještě i Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.

„Víme, že nebylo všechno tak, jak by mělo být. Lyže se nám úplně nepovedly,“ netajil po šafetě sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Ale nebylo to jen o máze, na kterou se od této sezony nesmí používat vosky s fluorem. Davidová potřebuje zlepšit střeleckou mušku, v deštivém závodě minula čtyři terče.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

„Mrzí mě střelnice. Tam je asi potřeba střílet trošku líp a dobíjet to hned na první rány a ne tu jednu vestoje na dvě,“ přiznala po závodě sedmadvacetiletá reprezentantka, který si svůj úsek protrpěla. „Trať byla hrozně těžká, sice to bylo šest kilometrů, ale bolelo to hrozně. Cítím se, jako kdybych jela minimálně dvacet.“

Mistryně světa v individuálním závodu z roku 2021 Davidová dosud na šampionátech vybojovala ve sprintu dvakrát umístění v první desítce, nejlépe skončila vloni v Oberhofu šestá. V aktuální sezoně Světového poháru se ale do top 10 v této disciplíně ještě nedostala, povedlo se to Charvátové v Ruhpoldingu (8.), Voborníkové v Lenzerheide (9.) a Jislové v Hochfilzenu (10.).

Závod s intervalovým startem po 30 sekundách ve Vysočina Areně začne v 17:20. Muži mají desetikilometrový sprint na programu v sobotu.