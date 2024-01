Biatlonistka Lucie Charvátová se postarala o nejlepší český výsledek v ženském sprintu v letošní sezoně Světového poháru. Nejstarší z českých závodnic obsadila v německém Ruhpoldingu osmou příčku. Zajela nejlépe od světového bronzu před čtyřmi lety.

Lucie Charvátová | Foto: se svolením Lucie Charvátové

Třicetiletá Lucie Charvátová se v závodě na 7,5 km umístila v top 10 s jedním trestným kolem, když netrefila čtvrtý terč na stojce. Běžecky byla sedmá nejrychlejší a nebýt zaváhání ne střelnici, bojovala by o medaile.

„Je to krásné. Na ta sva stará kolena jsem prostě ještě jela. Mám obrovskou radost,“ culila se Charvátová v rozhovoru pro Českou televizi. „Měla jsem zatmění. Od začátku jsem jela rychle a bála jsem se, že jsem to přepálila,“ přiznala zkušená biatlonistka, jejímž největší úspěchem je bronzová medaile z mistrovství světa 2020 v Anterselvě.

Konečně dospěla

„Po ležce jsem cítila, že jedu na dobrý výsledek. Trochu jsem kontrolovala tepy před střelbou. To jsem ještě pohlídala a v posledním kole jsem jela naplno. Asi jsem konečně dospěla,“ usmála se. „V hlavě teď mám jen to, že si musím odpočinout a pak do toho jít znovu.“

Vedle Charvátové postoupily do stíhacího závodu devatenáctá Tereza Voborníková, jednadvacátá Jessica Jislová a Markéta Davidová, která ovšem skončila až šestačtyřicátá.