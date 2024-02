Středečním závodem smíšených štafet odstartovalo v Novém Městě na Moravě dlouho očekávané biatlonové šílenství. Světový šampionát se vrátil do Česka po dlouhých jedenácti letech a i tentokrát bude vystoupení Markéty Davidové a spol. sledovat zaplněná Vysočina Arena. Náročný program zde ovšem čeká rovněž početný štáb České televize, která označila letošní mistrovství za jednu z nejnáročnějších sportovních akcí vůbec. Nejen o tom se v rozhovoru pro Deník rozpovídal zkušený reportér Jiří Rejman.

Divácká atmosféra během prvního závodu na MS 2024 v biatlonu ve Vysočina Areně. | Video: Deník/Karel Líbal

Téměř žádný sníh, naopak hned první závod za doprovodu hustého deště. Věříte i tak, že mistrovství proběhne bez větších starostí?

Myslím si, že zásluhou letitých zkušeností organizátorů určitě proběhne bez starostí, alespoň co se samotných závodů týče. Bohužel diváci zřejmě nebudou mít takový komfort, jaký si přáli. Počasí minimálně v tom prvním týdnu nevypadá vůbec dobře, ale i navzdory tomu věřím, že fanoušci nenechají český tým ve štychu a dorazí v hojném počtu. Ostatně už na prvním závodu byla atmosféra naprosto skvělá.

Zažil jste při pohledu na zaplněné tribuny další příjemné déjà vu?

Přiznám se, že to na mě dýchlo hned při příjezdu. Je skvělé, jaký kus práce pořadatelé znovu za ten rok odvedli a jak dokázali celý areál perfektně připravit. Opět to tady září novotou a zejména tratě jsou v dobrém stavu. Samozřejmě se to může všechno rychle změnit, ale tím, jak organizátoři makají i v průběhu noci, tak věřím v bezproblémový průběh celého šampionátu.

Nicméně ještě před pár dny se spousta domácích fanoušků dost možná strachovala o to, zda samotné mistrovství vůbec začne…

Já jsem ten pocit určitě neměl, ale to je spíše otázka na organizační výbor, s jakými variantami pracoval v posledních dnech před plánovaným začátkem. Ale co jsme dostali za informace, tak jediný větší problém byl s oficiálním tréninkem před závodem, který doprovázel opravdu silný vítr. A jak je známo, bez oficiálního tréninku nemohou biatlonisté na start. Takže se tady pracovalo s možností přeložit závod na další dny, ale naštěstí se pak počasí alespoň trochu umoudřilo. (úsměv)

Dopadá potom jakási tíha okamžiku i na vás reportéry v dějišti akce?

Troufám si říct, že ne. Toto jsou komplikace skutečně především pro chudáky závodníky. Ale jasně, i ta novinářská práce je ve finále o něco horší, když máte na trati špatné podmínky. Nejen divákům, ale i reportérům se na závod dívá mnohem lépe, když svítí sluníčko, než za mohutného deště a větru. Nicméně není to úplně tak, že by nám špatné počasí nějak výrazně ztěžovalo práci při komentování.

Mistrovství světa zpátky v Česku po jedenácti letech. Letí to, viďte?

Když se nad tím člověk zamyslí, tak máte pravdu. (smích) Poprvé na světovém šampionátu jsem byl v roce 2004, takže po dvaceti letech už se asi mohu podívat za nějakými vzpomínkami. A pochopitelně mistrovství v domácích podmínkách je vždycky významnou událostí. Nejen pro samotné závodníky, ale rovněž nás novináře a reportéry, kteří se na to obzvlášť chystají. Aby ten program vysílání byl ještě pestřejší a nabídl divákům skutečně prvotřídní servis.

Domácí podmínky, ale paradoxně si máknete ještě mnohem více, že?

A to je ta druhá stránka, přesně tak. Z tohoto pohledu je to rozhodně náročnější, ale zároveň je potřeba zmínit, že tady v Novém Městě máme větší množství techniky a tím pádem i více možností v rámci tvorby programu. Jako Česká televize tedy disponujeme obrovským zázemím, což je ovšem z hlediska výroby ve srovnání s jinými světovými akcemi standard.

Reportér České televize Jiří Rejman.Zdroj: se souhlasem České televize

Českou televizi čeká jedna z největších a nejnáročnějších sportovních akcí. Co si pod tím mohu představit?

Je to především o nasazení jednotlivých lidí a techniky. Když to srovnám třeba s blížícím se šampionátem v hokeji nebo nedávným MS v cyklokrosu, tak je to neporovnatelné. V Novém Městě je hned 45 kameramanských pozic, což může divákovi připadat jako naprosto zbytečné. Nicméně jakmile jednu kameru v přenosu vynecháte, tak okamžitě přichází kritika z Mezinárodní biatlonové unie, která hodnotí jednotlivé přenosy. A to si televize nemůže dovolit. Navíc když chceme celému světu ukázat, že tady v Česku máme divákům co nabídnout.

Šílené. A to se zatím bavíme jenom o kamerách. Když to tedy vezmete ze všech stran, zažil jste někdy tak obrovskou akci?

Určitě se letošní šampionát zařadí mezi ty největší akce. Ve srovnání s rokem 2013 je tady zase o něco více lidí, ale zejména technologických novinek, což k tomu samozřejmě patří. Jinak bych to klidně přirovnal k tomu předchozímu domácímu mistrovství. Každopádně pokud jezdíte po světě a vidíte ty akce i jinde, tak je to téměř standardní záležitost.

Tím pádem i standardní příprava, nebo si domácí mistrovství přeci jen vyžádá o něco větší pozornost reportéra?

Pokud máte v rámci ročního programu několik po sobě jdoucích akcí, tak se zkrátka připravujete plynule. A to si myslím, že neplatí jen pro mě, ale i všechny kolegy, kteří pracují v redakci sportu. Samotná příprava je dlouhodobá, prakticky každý den se redaktor věnuje svému sportu, neustále jej sleduje a dělá si poznámky. A pak když přijde nějaká větší akce, tak si dá všechno do kupy a už pouze sonduje aktuality z místa dění. Nefunguje to tak, že bych si řekl: Teď je tady mistrovství světa v Česku, takže příprava bude úplně jiná. To zkrátka nejde.

Bude čas na odpočinek, nebo během těchto akcí jedete takříkajíc v jednom kuse?

Tím, že se jedná o domácí šampionát, tak máme rozhodně výhodu. Ale řeknu vám jednu zajímavou věc. My jako biatlonisti jsme už dlouho pokukovali po tom, jaké podmínky měl v rámci České televize hokej. Ano, je to u nás sport číslo jedna, takže se to dá chápat. A pak přišel rok 2013 a my dostali podobnou příležitost udělat si ten předzávodní program tak, jak potřebujeme. Za což jsme jako tým byli neuvěřitelně šťastní. Je skvělé, že od té doby můžeme každý rok nabízet divákům mnoho pohledů nejen ze samotných závodů, ale také zákulisí.

Z čehož soudím, že na odpočinek tedy není ani pomyšlení.

Jak říkáte, o únavě asi není na místě mluvit. (smích) Protože když to člověk porovná s klasickým Světovým pohárem, kam většinou cestuje pouze redaktor s kameramanem a kde si sami zajišťují střih, zvuk i produkci, tak se bavíme o dvou zcela odlišných světech.

Rozumím. S vaší prací se však pojí rovněž kritika ze strany veřejnosti, která dokáže být mnohdy dost krutá. Vnímáte to?

V první řadě je třeba říct, že divák na to má plné právo. Je nějakým poplatníkem a může vyjádřit svůj názor na kvalitu vysílání. Přiznám se však, že nejsem příliš velkým fanouškem sociálních sítí, takže to až tolik nesleduju. Ale samozřejmě když se něco nepodaří, tak se k nám kritika vždy dostane. A pak už je jenom na nás, jak to vyhodnotíme. Já osobně nemám žádný problém přiznat chybu. Patří to nejen k našim životům, ale i práci.

Souhlasíte s tím, že kritika přichází častěji zejména s horšími výsledky českých biatlonistů?

Samozřejmě, všechno totiž souvisí se vším. Pokud se nedaří v závodech českým reprezentantům, tak fanoušek není pochopitelně spokojen a okamžitě se hledají další věci a důvody neúspěchu. Spíše je to o tom, jak si člověk ten výsledek vyloží a jak k němu přistoupí. A je známo, že v Česku máme nejvíce trenérů a zároveň i komentátorů. (smích)

Naděje českých zástupců na domácím šampionátu. Zůstáváte nadále optimistou?

Přemýšlel jsem nad tím a moje odhady jsou takové, že český reprezentační tým má stále velký potenciál. Měl jsem tu možnost sledovat jejich přípravu a zejména u mladších závodníků vidím jistý progres. Ale je to zkrátka sport a mezi těmi nejlepšími mohou být jen někteří. Jsem však přesvědčený, že lepší výsledky jsou pouze otázkou času. A jestli se nějakého dočkáme už tady v Novém Městě, to je spíše otázka na trenérský štáb, jak závodníky na mistrovství připravil.

Co bude z českého pohledu bráno jako důstojný výsledek?

(zamyslí se) Hodně se přikláním k myšlence, že to může skončit třeba desátým místem ve štafetě. Ale když pak člověk vidí, jak se závod vyvíjel a co všechno museli závodníci na trati překonat, tak může být ve výsledku i navzdory ne úplně lichotivému umístění spokojen. Tím chci jenom říct, že pro mě jako reportéra je důležitější to, co vidím od biatlonistů v ostrém závodě, a až na základě výkonu pak mohu hodnotit výsledek.

Myslíte si, že budeme svědky další norské nadvlády?

Tady v tomto bych byl trochu opatrný. Přeci jenom víme, že na mistrovství světa dokáže vždy někdo překvapit. A může to být samozřejmě pozitivní, ale i negativní. Nicméně to, že by měl letošní šampionát patřit Norům je teze, se kterou se asi ztotožní každý fanoušek biatlonu. A obzvlášť ta letošní sezona tomu jasně napovídá. Ale pořád věřím v nějaké velké překvapení.