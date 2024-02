Na patnácté příčce dojela Markéta Davidová v závěrečném ženském závodě na mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Závod s hromadným startem vyhrála Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová, pro kterou jde vůbec o první individuální zlato ze světového šampionátu.

Česká závodnice Markéta Davidová. | Foto: ČTK/Anders Wiklund/TT News Agency via AP

Davidovou mohly mrzet první tři střelecké položky, když na každé z nich jednou minula, a dohromady tak musela absolvovat tři trestná kola. V tu chvíli jí patřilo dvacáté místo.

Čistě zvládla až poslední střelbu, snažila se i běžecky a nakonec si polepšila na konečné patnácté místo v třicetičlenném poli.

Zlato z biatlonové štafety jde do Francie. Češky dojely sedmé

„Na střelnici to bylo trošku mrzuté. Mrzí mě stojka, to byla moje chyba. Ale jsem ráda, že jsem to zakončila nulou," okomentovala svůj výkon v rozhovoru pro Českou televizi Davidová, která opět vysekla poklonu i fanouškům. „Kulisa je neskutečná. Moc jim za celých čtrnáct dní děkujeme a doufáme, že se tu uvidíme příští rok.“

Vůbec poprvé se na mistrovství světa z individuálního titulu radovala Justine Braisazová-Bouchetová. Stejně jako druhá Lisa Vittozziová z Itálie předvedla čistou střelbu. Třetí místo patří další Francouzce Lou Jeanmonnotové.