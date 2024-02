Vaše kariéru zdobí bronzová olympijská medaile i stejný kov z MS v Anterselvě. Jak vzpomínáte na svoji soukromou dobu bronzovou? Vzpomínám moc ráda. Byly to krásně strávené roky. Daly mi spoustu kamarádů, známých, zkušeností. Všechno si budu pamatovat do konce života . Bylo to patnáct let, to člověk jen tak nevymaže.

O životě v Itálii „V Itálii pracuji převážně jako masérka. Ne však u sportovců, jsem zaměřená na turistickou klientelu. Chodím masírovat do čtyř hotelů. Plus pomáhám i u Bormoliniů na hotelu. Ale tam fakt jenom pomáhám, protože tam bydlím."

Před jedenácti lety jste měla za sebou jeden start ve Světovém poháru, na mistrovství světa ve Vysočina Areně jste ale ještě nebyla v nominaci. Vzpomenete si, jak jste neúčast prožívala? Tehdy jsem byla členkou týmu pro IBU Cup a musím přiznat, že jsem na to ještě výkonnostně neměla. Šampionát byl vlastně o rok dříve, než jsem napevno naskočila do Světového poháru.

Markéta Davidová je největší českou nadějí, ale letos se poněkud trápí se střelbou. Probíraly jste spolu, čím to je?

To se dá těžko hodnotit. Sportovní výkon záleží na ohromném množství proměnných. U Makuly je střelba opravdu největší problém, s tím se trápí nejvíc. Fyzicky je na tom stále na nejvyšším levelu. Střelba je hodně i o hlavě. Stává se, že někdy to celý rok jde, že člověk ani neví, jak je to možné. A další sezonu se trápí, dumá nad tím, přesto stejně nevymyslí, co dělá za chybu. Zároveň se to může ze dne na den obrátit. Osobně tvrdím, že je snazší napravovat střelbu, než někde dohánět dvouminutové manko v běhu. To vlastně ani nemáte kde. Vůbec bych to tedy neviděla černě. Jsem přesvědčená, že se to jednou otočí a uvidíme starou dobrou Makulu.

Jde se v takové situaci oprostit od okolní atmosféry? Ta bývá tradičně ve Vysočině Areně bouřlivá. Může ten kotel závodníkům více pomoci, nebo je naopak znervóznět?

Je to obojí. Záleží na tom, v jakém rozpoložení do závodu jdete. Jestli máte formu, nebo jste se před tím trápili. Kdo má formu a těší se na start, může ho atmosféra na stadionu ještě více vyburcovat a ohromně to pomůže. V opačném případě, nebo třeba po nějaké chybě na střelnici, se může závodník pod tlakem toho množství lidí i sesypat. Všechno je proto o odolnosti každého jedince. Celkově bych ale fandící diváky hodnotila pozitivně.

Na zkušené borce typu Markéty Davidové či Michala Krčmáře bude tlak ohledně velkého výsledku. Mohou se tito zkušení borci z obavy z případného nezdaru před domácími fandy více rozklepat než mladíci, od kterých nejsou taková očekávání?

Ani toto se nedá dobře odhadnout. Léta praxe a zkušeností vám mohou pomoci. Ale je samozřejmě hodně případů, kdy i po deseti letech zkušeností tlak neustojíte.

Očekáváte na šampionátu znovu dominanci Norů?

Dominance Norů je tak nějak všeobecná a konstantní. Letos mi ale dělají radost Němci, kteří s nimi docela drží krok. Tato sezana se mi jeví jako docela zajímavá. Není to jako poslední dva roky, kdy jsme vlastně ani nemohli očekávat žádné překvapení. Tento rok se to na stupních vítězů docela točí, takže mě současné dění hodně baví.

Kdo může na šampionátu vylétnout a výrazněji na sebe upozornit?

Myslím si, že by se mohly blýsknout Francouzky, věřím Lou Jeanmonnotové. U kluků bych si vsadila na nějakého Němce.

A Češi? Cinkne jim medaile?

Byla bych moc ráda a velmi jim to přeji. Myslím si, že by se mohlo dařit ženské štafetě. Tam když si to sedne, může uspět. Několikrát už měla jen kousek ke krásnému výsledku. To samé i u kluků, kteří byli párkrát do šestého místa. Ve štafetách by mohla být medaile nejblíž.

Když už jste zmínila, že do Nového Města přijedete. Na co se těšíte nejvíc?

Ten den v Novém Městě si ohromně užiji. A už vidím, jak se tam vůbec nezastavím. Nebudu jíst, budu lítat mezi lidmi, které jsou dlouho neviděla. Myslím, že potom budu totálně vyřízená a budu ráda, že jedu zase zpátky. Pan doktor by mě asi nepochválil, kdybych tam byla déle. (směje se)