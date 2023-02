„Byl to skvělý závod. Jsem moc rád. Je to skvělý začátek mistrovství světa,“ řekl České televizi střelecký trenér českých biatlonistů Matthew Emmons.

Debut na světovém šampionátu

Smíšenou štafetu zahajovala debutantka na mistrovství světa Voborníková, která nahradila zraněnou Jessicu Jislovou. Dvaadvacetiletá závodnice dobíjela vleže dvě rány a vestoje jednu. Do druhého úseku předávala Davidové na sedmém místě. Hned za českými biatlonisty byli Norové, které zdrželo jedno trestné kolo Tandrevoldové.

„Ta ležka mě mrzí. Nedokážu vyhodnotit, kde ty rány byly. Je to tu zrádné a prvotní nervozita mi moc nepomohla,“ uvedla Voborníková. „Se sedmým místem bych byla před startem spokojená, ale nakonec mohlo být možná o jedno dobíjení méně. Zase taková katastrofa to ale nebyla,“ doplnila.

Moravec se chystá na komentování MS. Davidová má šanci na medaili, říká

Osmá žena Světového poháru Davidová minula na obou položkách jeden terč, vždy ale dokázala chyby opravit. V polovině závodu byli Češi osmí se ztrátou 55,1 sekundy na vedoucí Itálii. Od medaile je dělila téměř půminuta.

„Bylo to těžké. Trochu jsem doufala, že se mi to pojede lépe. Mrzí mě, že mi holky cukly na střelbě. V prvním kole mě válcovaly, ale ve druhém jsem si držela odstup. Snad jsem to Bimbovi přivezla v kontaktu. Mrzí mě to, mohlo to být ještě o kus lepší,“ prohlásila Davidová.

Vydařený třetí úsek

Nejzkušenějšímu českému závodníkovi Krčmářovi se třetí úsek povedl. Minul jen jeden z jedenácti terčů a do posledního úseku vyslal debutanta Mikysku na pátém místě se ztrátou 26,8 sekundy na čelo.

„Jsem velice spokojený. Pro chlapy byly ty dvoukilometrové úseku obrovský kvapík. Byl to totální sprint a rychlá palba na střelnici,“ podotkl Krčmář. „Jsem rád, že se nám podařilo předvést, co jsme s Mattem (Emmonsem) a Michalem (Málkem) trénovali v Ridnaun. Zrychlil jsem střelbu, nebál jsem se toho a z tohoto hlediska panuje velká spokojenost,“ doplnil Krčmář.

KVÍZ: Nejen Davidová. Pamatujete si české úspěchy na biatlonových MS?

Mikyska od úvodu na lyžích ztrácel, díky čisté položce vleže a střeleckému kolapsu Švéda Sebastiana Samuelssona, jenž musel na tři trestná kola, se ale udržel na pátém místě. Na čtvrté Rakousko ztratili Češi v cíli deset sekund. „Převládají pozitivní pocity. Střelecky to bylo super. Škoda jedné rány vestoje, ale na trati jsem se cítil dobře,“ uvedl Mikyska.

Norové vyhráli závod smíšených štafet na MS počtvrté za sebou. Finišman a největší favorit šampionátu Johannes Thingnes Bö získal třinácté zlato v kariéře.

Smíšená štafeta (4x6 km):

1. Norsko (Tandrevoldová, Olsbuová-Röiselandová, Laegreid, J. T. Bö) 1:04:41,9 (1 trest. kolo + 9 dobíjení), 2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Bionaz, Giacomel) -11,6 (0+6), 3. Francie (Simonová, Chevalierová-Bouchetová, Jacquelin, Fillon Maillet) -55,9 (0+9), 4. Rakousko -59,2 (0+3), 5. Česko (Voborníková, Davidová, Krčmář, Mikyska) -1:09,4 (0+7), 6. Německo -1:26,5 (1+9).