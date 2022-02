Petr Hradecký se výrazně zapsal do historie českého biatlonu. Z juniorského mistrovství světa v americkém Presque Isle v roce 2006 přivezl jako první Čech v historii tři medaile.

Včetně té nejcennější. Po vítězství ve sprintu na deset kilometrů se stal juniorským mistrem světa. Hradecký pokračoval i v reprezentačním A týmu. „Tenkrát ale nebyly ještě podmínky takové jako nyní,“ ohlíží se Hradecký.

S Ondřejem Moravcem a Jaroslavem Šlesingrem dokonce jeden čas trénoval mimo tým. Nakonec z reprezentačního áčka vypadl. „Řekl jsem si, že bez těch devíti tisíc měsíčně, co jsem jako reprezentant měl, se neuživím,“ usmívá se v současnosti biatlonový trenér.

Po ukončení kariéry začal Hradecký pracovat jako trenér mládeže v Jilemnici. Postupem času přišla i myšlenka na kurzy či zážitkové akce s biatlonem pro veřejnost: „Jenže jsme narazili na finance. Například jedna zbraň vyjde na sto tisíc. Aby ty kurzy měly nějaký smysl, potřebovali jsme jich alespoň pět…“

S jilemnickým klubem se ale nakonec dohodl na zapůjčení zbraní a už čtvrtou sezonu vysvětluje základy a záludnosti biatlonu i „hobíkům“. „Lidi to ohromně baví a často přiznávají, že jsou překvapeni náročností biatlonu,“ raduje se Hradecký. „Nejprve jsme nabízeli kurzy biatlonu pro veřejnost na klubových stránkách, poté u jedné zážitkové společnosti.“

Aktuálně se můžete na biatlonový kurs přihlásit i přes slevový portál. „Já jsem původně do toho ani jít nechtěl. Měl jsem z toho takový dojem, že je to jen takový výprodej,“ připouští Hradecký. „Ale mělo to ohromný úspěch a zájem je až překvapivě velký.“

S přibývajícími zájemci se rozšiřoval i tým okolo Petra Hradeckého. „V současnosti mám sedm pomocníků.“

A na co se mohou příchozí těšit? „Zbraně zatím máme stále zapůjčené od KB Jilemnice. Kromě vysvětlení základů biatlonu podporujeme i soutěživost našich klientů. Máme pro ně připravena startovní čísla do stovky, takže si mohou nasimulovat skutečný závod. Toho hojně využívají celé skupiny, které se k nám hlásí. A na zbraních máme pažby třeba od Lucie Charvátové, Adama Václavíka i z mojí bývalé zbraně,“ láká další zájemce o aktivní biatlon Petr Hradecký.