Biatlonistka Markéta Davidová prožila po necelém roce další povedený stíhací závod v Novém Městě na Moravě. Zatímco vloni v březnu byla v rámci Světového poháru osmá, v neděli si na domácím mistrovství světa dojela pro devátou příčku. Vyrovnala tím nejlepší umístění v sezoně. Užila si také dojezd do cíle v bouřlivé atmosféře.

Markéta Davidová na biatlonovém MS 2024 v Novém Městě na Moravě | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Myslím, že naposledy jsem si takový konec užila právě tady v ‚Nováči‘. Vloni jsem tu také mávala, když jsem měla před sebou a za sebou místo,“ řekla Markéta Davidová.

Potěšilo ji, že se odvděčila i divákům. Přestože po celý závod ve Vysočina Areně pršelo, fanoušci ji hnali. „Musím říct, že jsou fakt neskuteční. Fandí všem a moc jim za to děkujeme. Samozřejmě jsem ráda, že jsem byla do desítky, ale myslím, že by křičeli úplně stejně, i kdybych dojížděla někde vzadějc,“ uvedla sedmadvacetiletá reprezentantka.

I pošesté v sezoně si vylepšila ve stíhacím závodě umístění oproti sprintu. Tentokrát poskočila o osm míst. „Těžko říct, jestli mi tahle disciplína sedí. Letos jsou ty stíhačky takové. Na druhou stranu jsem ale většinu z nich závodila z míst, kde už člověk ví, že s tím moc neudělá. Takže ta hlava je asi také trochu klidnější,“ podotkla Davidová.

Závodnice z Janova nad Nisou udělala na střelnici dvě chyby. Jednou minula při druhé střelbě vleže, podruhé chybovala na úvodní stojce.

Moc sil už nezbývá

„Cítila jsem se stejně jako ve sprintu. Tam jsem se ale nechala rozhodit, když jsem netrefila jednu ránu vestoje a nedokázala se zkoncentrovat na ten zbytek. Nakonec z toho byla ještě jedna chyba. Na to jsem si dnes dávala pozor a musím se asi pochválit, že jsem to zvládla. Necítím se špatně, akorát to občas v těch výsledcích nevypadá,“ řekla Davidová.

Zvládla také závodění na mokrém sněhu a těžké trati. Měla desátý běžecký čas. „Myslím, že na tomhle sněhu je spíš víc vidět, že jak je to bez fluoru, tak se lyže prostě zpomalují. Znát to je. Ono když celý týden prší, tak ta trať je prostě mokrá,“ uvedla česká závodnice.

Další výzva čeká Davidovou v úterý, kdy zabojuje ve vytrvalostním závodě na 15 kilometrů. V této disciplíně získala před třemi lety titul mistryně světa. „Musím ale říct, že teď je to spíš tak těžké, že se těším zítra na den volna a uvidíme, kolik sil bude v úterý,“ dodala Davidová.