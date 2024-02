Konečně. Biatlonistka Markéta Davidová skončila ve stíhačce devátá a postarala se o nejlepší české umítění na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se dařilo také Tereze Voborníkové, jež poskočila na třináctou příčku. Michal Krčmář skončil jako nejlepší z českých biatlonistů osmnáctý.

Markéta Davidová na MS 2024 v Novém Městě na Moravě. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Davidová startovala jako sedmnáctá a hned po úvodní nule se posunula na dvanáctou příčku. Tam se pohybovala, i když po dalších dvou položkách absolvovala po jednom trestném kole. Umístění v první desítce si vybojovala nulou ze závěrečné střelby. Devátá příčka je jejím nejlepším umístěním ve stíhačce na mistrovství světa.

„Myslím, že jsem si naposledy takovýto konec užila právě tady. To jsem také dojížděla nějak osmá, měla za sebou i před sebou místo a mávala," řekla Davidová. „Ve sprintu jsem se nechala rozhodit, když jsem netrefila jednu ránu vestoje a už jsem se nedokázala zkoncentrovat na ten zbytek. Na to jsem si dávala pozor a musím se pochválit, že jsem to zvládla," doplnila.

Nejlepší střelecký výkon z českých reprezentantek předvedla třiadvacetiletá Voborníková. Netrefila jen první terč, dalších devatenáct vyčistila. Navíc solidně běžela, takže si polepšila o devatenáct příček. „Před závodem jsem si přála posunout dopředu, ale že to bude o devatenáct míst, to jsem určitě nemohla ani chtít. Byl to pro mě skvělý a strašně důležitý závod. Jsem šťastná, že se povedlo tady doma," uvedla Voborníková.

Třetí zlato na tomto MS získala Francouzka Julia Simonová. Titul mezi muži obhájil Johannes Thingnes Bö a slavil již osmnácté světové zlato.