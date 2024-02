Závodem smíšených štafet odstartuje ve středu biatlonové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. České kvarteto nastoupí ve složení Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová. Nominaci oznámili čeští trenéři po podvečerním tréninku.

Česká hvězda Markéta Davidová | Foto: Deník/Martin Singr

O účasti dvou nejlepších českých biatlonistů Michala Krčmáře a Markéty Davidové nebylo pochyb. „Oba jsou dlouhodobé opory týmy a vyřadit z této štafety by je mohlo jedině zranění či nemoc,“ řekl novinářům kouč mužské reprezentace Michael Málek.

Z širšího výběru vypadli Jonáš Mareček a Tereza Voborníková. „Jonáš měl na tréninku menší kolizi a cítil drobnou bolest v zádech, proto dostal přednost Mikyska. U žen bylo rozhodování také těžké. Jislové se dnes dařilo na tréninku, dobře reagovala na vítr při střelbě, proto bude finišmankou právě ona,“ vysvětlil Málek.

Z Puskarčíkové je italská hoteliérka. Biatlon si užije s miminkem v bříšku

Závod v zaplněném areálu ve Vysočina Areně pro 27 tisíc lidí začne v 17:20. Pro českou sestavu může být motivací bronz jejich krajanů před jedenácti lety.

„Mít dobrý vstup do šampionátu je samozřejmě dobré, ale nikde není řečeno, že první úspěch může garantovat celé mistrovství světa. Pro nás je to ale částečné vítězství v tom, že v případě některých závodníků spadne tréma z domácího prostředí. Určitě bychom do toho chtěli vstoupit dobře,“ řekl novinářům sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář.

Přestože přípravy na start šampionátu zkomplikovalo v minulých dnech počasí a pondělní tréninky se kvůli silnému větru zrušily, úvodní závod se po dohodě organizátorů s Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) uskuteční ve středu podle plánu.

Bronz před jedenácti lety

Smíšená štafeta patří k nejúspěšnějším českým disciplínám. Před jedenácti lety v ní získali Češi ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec v Novém Městě na Moravě bronz. Také tento úspěch pomohl odstartovat biatlonový rozmach.

V roce 2015 bylo kvarteto, v němž Soukupa nahradil Michal Šlesingr, ve finském Kontiolahti zlaté. Před čtyřmi lety získali Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Moravec a Krčmář bronz v Anterselvě. Jde o poslední týmový úspěch české biatlonové reprezentace na světových šampionátech.

Vloni na MS v Oberhofu obsadili Češi ve složení Tereza Voborníková, Davidová, Krčmář a Mikyska páté místo. V této sezoně byl tým trenérů Málka a Egila Gjellanda v Östersundu pátý a v Anterselvě šestý. Zvítězili Francouzi a Norové.

„Je vždy super, když se vám podaří úvodní závod pro naladění týmu. Najednou to začnete vnímat jinak a vidíte, jak to jde. Ale ten, kdo v tom kolotoči chvíli je, ví, že vám to nedává záruku. Jeden může zachybovat a štafetu to posune úplně někam jinam. Přesto i koukáte na individuální výkony a děláte si podle úseků monitoring, jak na tom kdo je,“ podotkl Rybář.

Zlato budou obhajovat Norové, kteří jsou znovu největšími favority. Druzí vloni skončili Italové a třetí Francouzi. Do boje o cenné kovy se chtějí zapojit také Švédové, Němci nebo Švýcaři.