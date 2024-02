Když švédští biatlonisté dorazili do Česka, zůstali v šoku. Na skandinávské hvězdy čekal na Vysočině hotel, který byl plesnivý a zapáchal. Nezbývalo jim nic jiného, než budovu hrůzy opustit a přestěhovat se jinam. Na letošním mistrovství světa v Novém Městě na Moravě už si ale užívají luxusu.

Olympijská vítězka Hanna Öbergová má z biatlonového MS v Novém Městě na Moravě bronz ze smíšené štafety. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Švédská biatlonová výprava plná olympijských a světových šampionů se ubytovala v obci Kuklík, odkud je to jen čtvrt hodiny do Vysočina Areny, kde se znovu po jedenácti letech koná světový šampionát. Hotel ze silnice sice nevypadá kdovíjak přepychově, uvnitř je ale ukrytý ráj.

Seveřané si nemohou vynachválit podmínky, která tady našli. Je to pro ně obrovský kontrast oproti minulosti.

„Je to velký pokrok oproti předchozím letům. Tehdy byl hotel plesnivý a divně to smrdělo, nebylo to vůbec dobré. Ale tohle ubytování je opravdu pěkné,“ líčil pro švédský Expressen mistr světa z Pokljuky Martin Ponsiluoma.

Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma jsou životní partneři:

Zdroj: Youtube

Ideální podmínky se odráží na výkonech. Na šampionátu v Novém Městě na Moravě získal Ponsiluoma bronz hned v úvodní smíšené štafetě. Medaili slavil společně se svou přítelkyní a dvojnásobnou olympijskou šampionkou Hannou Öbergovou, se kterou sdílí na hotelu jeden pokoj.

„Nekladli jsme si žádné požadavky, mají to tak všechny páry v týmu. Je to hezké,“ prozradil Ponsiluoma.

Ubytování zkusili několik

Švédští biatlonisté mají zkušenosti z několika ubytovacích zařízení na Vysočině a wellness hotel s bazénem a saunami v Kuklíku je nejlepší.

„Museli jsme změnit ubytování. Teď nebudu mluvit špatně o žádném hotelu, ale vyzkoušeli jsme jich několik a někde mi trochu vadily krátké postele. Byly to skoro dětské postýlky,“ svěřila se Anna Magnussonová.

Chyby při komentování? Diváci mají na kritiku právo, říká hlas biatlonu Rejman

„Současný hotel je nejlepší, cítíme se tady velmi dobře. Jsme tady sami a také máme vlastního kuchaře. Máme přístup k vlastnímu jídlu, to je velké plus, můžeme jíst to, na co jsme zvyklí. Je příjemné trávit čas v jídelně,“ uzavřela Magnussonová.

„Změnili jsme hotel a je to obrovský rozdíl. Myslím, že je to teď skvělé,“ přikývl spokojeně olympijský vítěz Jesper Nelin.