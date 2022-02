O den později vešlo ve známost, že se do aktivní obrany země zapojil například známý reprezentant Dmytrij Pidhružnyj. „Můj tým a já zůstáváme na Ukrajině, abychom chránili naše domovy a rodiny před ruskými silami,“ uvedl ve svém prohlášení účastník nedávné pekingské olympiády.

Na složitou mezinárodní situaci reagovala Mezinárodní biatlonová federace (IBU) v sobotu odpoledne dlouhou tiskovou zprávou. Kromě podpory ukrajinskému národu je v něm také vymezení se vůči agresorům: „IBU nepovolí reprezentacím Ruska a Běloruska start na zbývajících akcích Světového poháru a IBU Cupu. Umožní však jednotlivým sportovcům z těchto zemí, aby soutěžili jako neutrální sportovci.“

Opatření dále zakazuje vyvěšování ruské a běloruské vlajky, symbolů nebo státních znaků a na akcích se nebudou hrát hymny těchto zemí.

Polovičatost řešení ostře okomentoval na Facebooku bývalý český reprezentant a dlouholetý kritik dopingových praktik právě Rusů Michal Šlesingr. „Vážení biatlonisté, toto je velmi špatné rozhodnutí. Řekl bych, že je to vtip! Dovedu si představit, že budou soutěžit jako neutrální sportovci, pokud invazi veřejně a jasně odsoudí a vyjádří svůj nesouhlas se svým prezidentem a vládou. Pokud mlčí, pouze reprezentují svou zemi se všemi akcemi, bez ohledu na vlajku a symboly. Domnívám se, že možná většina Rusů nesouhlasí s invazí. Ale pokud se jasně nepostaví proti krokům své vlády, tak ji reprezentují!“

Od ruských biatlonistů se většinou veřejnost reakce nedočkala. Mlčí i poslanec Státní dumy Anton Šipulin, který v minulých dnech hlasoval pro uznání Doněcké a Luhanské lidové republiky a je na sankčním seznamu EU.

The IBU will not allow representation of Russia & Belarus at its remaining World Cup & IBU Cup events. However, the IBU will invite individual athletes from these nations to compete as neutral athletes. The measures include but are not limited to:@IBU_WC | @IBU_Cup | @iocmedia