Už o tomto víkendu odstartuje nová biatlonová sezona, jejímž vrcholem bude únorové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Do programu Světové poháru 2023/24 se po pěti letech vrací zámořské štace v Americe a Kanadě.

Markéta Davidová | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Čeští fanoušci biatlonu se mají v nadcházející sezoně na co těšit. Světový pohár bude mít letos devět zastávek, včetně dvou zámořských. V sezoně 2023/24 zavítá světový šampionát znovu po 11 letech do České republiky.

Českou biatlonistkou uplynulého roku se stala Markéta Davidová:

Davidová byla vyhlášena českou biatlonistkou roku. Anketu ovládla popáté v řadě

Nový ročník začne v sobotu ve švédském Östersundu smíšenými štafetami. Mimochodem, dřívější začátek měl prestižní seriál jen v sezoně 2013/14. Ve Skandinávii je na programu 10 závodů. Pojedou se všechny disciplíny kromě hromadných startů.

Po čtrnácti dnech následuje tradiční zastávka v rakouském Hochfilzenu a hned další týden se uskuteční premiérový Světový pohár v Lenzerheide. Elitní seriál se vrátí do Švýcarska po 40 letech.

Máza bez zakázaného fluoru

V lednu přijdou na řadu tradiční destinace Oberhof, Ruhpolding a Anterselva. Pak už bude veškerá pozornost upřena do Nového Města na Moravě, kde se od 5. do 18. února koná mistrovství světa. Šampionát se v Česku uskuteční po 11 letech. Stejně jako loni se nebudou udělovat body do Světového poháru.

Po šampionátu biatlonisté vyrazí na přelomu února a března na norské Holmenkollen a pak se po pěti letech poletí do zámoří. Nejprve se bude závodit v americkém Soldier Hollow, následně v kanadském Canmore, které uvidí po 30 letech finále Světového poháru.

Vysočina Arena se chystá na další světový šampionát v biatlonu:

Vysočina Arena roste podle plánu. Vstupenky na MS biatlonistů jsou již v prodeji

Ale to není jediná změna letošní sezony. Další novinkou je mazání lyží bez zakázaného fluoru. „Už dva roky se systematicky připravujeme na zákaz fluorových vosků. Spolupracujeme s univerzitami, které můžou podpořit náš vlastní vývoj. Snažíme se, abychom měli i něco jiného než konkurence. Doufám, že se nám povede vytvořit sportovcům co nejlepší podmínky, aby mohli prodat to, co mají natrénováno,“ věří Ondřej Rybář, sportovní ředitel českého biatlonu.