KRISTÝNA OTCOVSKÁ

Zdroj: se svolením Český biatlon/Soňa Niková

Společně s Vítězslavem Hornigem je členka KB Litvínov nováčkem na světovém šampionátu. Kristýna Otcovská navíc dosud nikdy nenastoupila ani do závodu Světového poháru. „Ona přešla k biatlonu od fotbalu,“ prozradil Rybář na třiadvacetiletou biatlonistku.

Otcovská si nominaci vysloužila výkony na lednovém mistrovství Evropy. „Fotbalu jsem se věnovala doma v Litvínově od čtyř asi do třinácti let. Potom jsem ještě hrála florbal,“ představila svoji pestrou sportovní minulost Kristýna Otcovská.

Do biatlonu se zamilovala při sledování olympijských her v Soči. „Sledovali jsme biatlon s tátou v televizi a já řekla, že to je pěkný sport a chtěla bych ho také dělat,“ ohlíží se Otcovská za svými biatlonovými začátky.

Nehoda upoutala komentátora biatlonu na lůžko. Sbírka mu pomůže zpátky k rodině

A protože v Litvínově žádný biatlonový oddíl nebyl, otec s dcerou ho rovnou založili. „Ještě asi tři roky to trvalo, ale potom jsem začala biatlon trénovat,“ dodává Otcovská.

Trénink a zápal pro biatlon se vyplatily. Otcovská se chystá na světový šampionát. I když v to že půjde na start moc nevěří. „Těším se moc, i když asi nepojedu, protože jsem náhradník,“ připouští smířeně.

To ostatně naznačuje i Rybář: „Ona má samozřejmě ještě daleko ke Světovému poháru. Je opravdu pátou závodnicí našeho týmu, typickou náhradnicí. Čeká jí spousta práce především na technice. Pro ní je to samozřejmě těžší, protože přišla k biatlonu v pozdějším věku. Má ale ohromný motor – vůli. To je její největší devíza.“