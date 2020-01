Biatlonový mág si ke svým kolegům odskočil pouze na chvilku. Na víc nemá ambice (a vlastně ani chuť). „Je to jiný svět,“ dodal.

O víkendu se koná jak Zlatá lyže, tak biatlonový Světový pohár. Jak to zvládnete?

Bohužel, na obou místech najednou být nemůžu. Teď jedu do Německa a v pátek v noci se vrátím na Vysočinu.

Jste šéfem organizačního výboru. Obejdou se bez vás na Vysočině?

Všichni vědí, co mají dělat. Tým se nemění, udělali jsme už desítky závodů. Věřím, že lyžaře čeká špičkové zázemí.

A co počasí, nemáte z něj trochu obavy?

Musím říct, že se ukazuje, jak důležitý je zásobník. Díky němu máme dost sněhu, byť závody jsme nakonec přesunuli na kratší, 3,75 kilometru dlouhý okruh. Ale jsme na tom dobře, hodně akcí v Evropě se ruší, u nás nic.

Vraťme se zpátky k té vaší dvojroli. Jaký vlastně máte vztah k běžeckému lyžování?

Dobrý, jako ke každému sportu. Víte, já začínal pořádat závody v roce 2003, což byla Zlatá lyže… Ale jako bývalého biatlonistu mě to táhlo zpět.

Není běžecké lyžování tak trochu vaším rivalem?

Tyhle dva sporty musejí žít vedle sebe a spolupracovat. Děti se stejně musí naučit jezdit na lyžích a teprve až pak mohou střílet.

Dokážete si tedy představit nějakou spolupráci?

Myslím, že časem se setřou rozdíly mezi biatlonem a běžkami. A potenciální spolupráce tomu může pomoct.

V čem by měla spočívat?

Bavili jsme se s Lukášem Sacherem (šéf úseku běžeckého lyžování na lyžařském svazu). Teď nám dělá velký problém údržba sportovišť. Jakmile nejdou peníze z krajů a měst, tak je to špatné.

Od biatlonu by se ovšem mohli kolegové učit…

Je férové říct, že první byl u nás Světový pohár v běhu na lyžích, na který také chodilo hodně lidí. Až potom začal boom v biatlonu. Hlavně vám ale řeknu jedno: všechno záleží na úspěchu českých reprezentantů. Když se u běžců objeví nový Lukáš Bauer či Katka Neumannová, půjde to skoro samo. Na druhou stranu, když v biatlonu budeme mít závodníky kolem šedesátého místa, těžko vyprodáme tribuny…

Na Zlatou lyži bude vstup zdarma. Je to kvůli obavě o slušnou návštěvnost, nebo na běžeckém lyžování nelze vydělat?

Základ je, aby se to vůbec podařilo ufinancovat. Ono bez příspěvku ministerstva školství a Kraje Vysočina by to ani nešlo pořádat.

Jak se liší rozpočty běžkařů a biatlonistů?

Je to jiný svět. Tady máme rozpočet osmnáct milionů korun, v biatlonu se bavíme o sumě kolem sedmdesáti milionů.

Zlatá lyže 2020



SOBOTA 18. 1.

9.45 závod žen (10 kilometrů volně)

11.15 závod mužů (15 kilometrů volně)



NEDĚLE 19. 1.

11.10 závod žen (10 km klasická stíhačka)

13.00 závod mužů (15 km klasická stíhačka)



Během celého víkendu bude vstup do areálu pro všechny fanoušky zdarma.

To je pořádný rozdíl.

Souvisí to s tím, jak to mají federace uspořádané. Zlatá lyže má minimální příspěvek ze strany FIS (Mezinárodní lyžařská federace). Biatlon jde jinudy a vychází nám to.

Jste i viceprezidentem biatlonové unie, takže můžete porovnávat. Co dělá světová elita lyžování špatně?

Zaspali s marketingovými právy. A o ty jde teď ve sportu především. Dělal bych i více kontaktních závodů, málokdo vydrží u televize koukat na tříhodinový závod.

Ještě něco vás zaskočilo?

Myslím, že běžkařům škodí nadvláda Seveřanů a Ruska. Udělali Tour de Ski, spoustu zemí to přestalo bavit. Když vám jede sedm Rusů a pět Norů v elitní dvanáctce, tak to baví jen Nory a Rusy.