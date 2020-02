Jsou ale i výjimky. Na probíhajícím MS v Anterselvě schází šéf slovenského biatlonu Peter Vozár. Důvod? Tamní svaz na jeho pobyt v Itálii jednoduše nemá peníze. „Nechci, aby to bylo jako dřív, kdy na vrcholné závody jezdili funkcionáři a chyběli lékař nebo servis,“ řekl agentuře SITA Vozár, který byl do čela slovenského svazu zvolen loni v prosinci.

Čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant a nyní podnikatel v reklamě a marketingu měl smělé plány, jak pozdvihnout slovenský biatlon po odchodu hvězdné sběratelky medailí Anastasie Kuzminové. Jenže jakmile se Vozár ve funkci trochu rozkoukal, zhrozil se. Zjistil, že svaz má dluhy ve výši 400 tisíc eur, tedy bezmála 10 milionů korun. Pro nevelký sport to může být likvidační.

„Začátkem ledna byla na všech účtech nula, neměl jsem k dispozici prakticky žádné finance,“ líčil Vozár tristní situaci pod Tatrami. Místo rozvojových plánů tak musel nastolit tvrdý úsporný režim. Vozár se vzdal svého platu i cesty na MS: „I tak potrvá pět, možná deset let, než ta sekera zmizí.“

Podle současného vedení se dříve stávalo, že reprezentace jela na závody a neměla ani zaplacený hotel. Úvěry a leasingy byly krajně nevýhodné. Na sportovcích se šetřilo, jinde se rozhazovalo.

Předchozí šéf Tomáš Fusko to ovšem považuje za nesmysl. „Jde o absolutní lež. Já jsem posplácel všechno,“ řekl Fusko pro web Šport24.sk. Z funkce byl odvolán loni v listopadu, nový předseda přebral funkci po Vánocích. „Nezaručuji, že nové vedení po mém odchodu nějaké dluhy nevyrobilo,“ dodal Fusko.

Srovnání s Českem

Slovenský biatlon má co řešit. Trojnásobná olympijská vítězka Kuzminová ukončila kariéru a za ní zeje výkonnostní díra. A co hůř: vypadá to, že bývalému svazovému vedení se historické úspěchy slovenské šampionky ruského původu nepodařilo „zobchodovat“.

To je zásadní rozdíl oproti českému svazu, který pod vedením Jiřího Hamzy dokázal nedávných úspěchů a boomu zájmu využít k finančnímu zabezpečení dříve chudičkého svazu. Navíc střádal na horší časy. „Víme, jak nám bylo, když svaz neměl ani na to, aby koupil vosky. Proto neutrácíme nesmyslně,“ řekl před časem Hamza.

Češi dokázali marketingově skvěle využít popularitu úspěšných biatlonistů v čele s Gabrielou Koukalovou. Proto přečkali i hubenější léta bez medailí. Naopak na Slovensku po odchodu Kuzminové vypukla hluboká krize. „Pomůže nám teď jen naprostá transparentnost a šetření,“ zdůraznil Vozár.