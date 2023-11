Bývalá biatlonistka Soukalová v nové roli. A zase to bude u střelnic a tratí

Někdejší úspěšná česká reprezentantka v biatlonu Gabriela Soukalová se vrací do kolotoče Světového poháru. Do dění na biatlonových tratích naskočí dokonce už dnes při závodě ženských štafet ve švédském Östersundu. Body do SP však od ní tentokrát nečekejte, bude na komentátorském stanovišti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Gabriela Soukalová (uprostřed) na stupních vítězů po stíhacím závodě. | Foto: ČTK/AP/Anders Wiklund